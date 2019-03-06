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İki yeni ödül aldı

VakıfBank, Stevie Awards'ta Finansal Hizmetler Sektörü-Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı ve Pazarlama Çözümü kategorilerinde iki ödül aldı

İki yeni ödül aldı
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İSTANBUL (AA) - VakıfBank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından Stevie Awards'ta Finansal Hizmetler Sektörü-Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı ve Pazarlama Çözümü kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.
Böylelikle VakıfBank'ın finansal hizmetleri, uluslararası alanda bir kez daha takdire değer bulundu.
Çelebi, şunları kaydetti:

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