İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, 2. kez Factors Chain International (FCI) başkanlığına seçildi.

TEB Faktoring açıklamasına göre, bünyesinde 93 ülkeden 403 finans şirketini barındıran faktoring organizasyonu FCI başkanlığına TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar 2. kez seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baydar, faktoring sektörünün hem dünya hem de Türkiye ticareti içinde payının büyük bir hızla arttığını belirtti. Dünyada büyüklüğü 2,3 trilyon avro olan sektörün, Türkiye’deki cirosunun 37,5 milyar avroyu bulduğunu ifade eden Baydar, FCI’da bundan sonraki hedeflerinin tanıtımlara ağırlık vererek Türkiye gibi ihracat odaklı ülkeler başta olmak üzere faktoringin büyüme hızını artırmak olduğunu bildirdi.

Türkiye’de faktoring sektörünün KOBİ’leri ve reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini dile getiren Baydar, Türkiye ekonomisinin büyümesine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

