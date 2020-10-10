İklim krizini yansıttılar

Alarko Carrier’ın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için bu yıl 7.’sini düzenlendiği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışma bu yıl da, dünyayı etkileyen en büyük tehditlerden biri olan iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı ve çevresel etkilerini dikkat çekici karelerle gözler önüne serdi.

Instagram ve Twitter üzerinden yapılan yarışmada toplanan binlerce fotoğraftan halkoylaması sonucu en yüksek beğeni sayısına ulaşan 50 kare, seçici kurul tarafından değerlendirmeye alındı. Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Carrier Klima Ar-Ge Proje Müdürü Harun Özkara, gazeteci-fotoğrafçı Adem Meleke, fotoğraflarıyla Instagram’ın öne çıkan isimlerinden Ahmet Erdem, belgeselci-foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf editörü Ercan Arslan, fotoğrafçı Mustafa Seven ve fotoğraf eğitmeni Yüksel Altun’dan oluşan jürinin puanlarıyla dereceye giren 12 fotoğraf belirlendi.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerine farkındalık yaratmak için bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk, “Günümüzde milyonlarca kişi, iklim değişikliğinden dolayı meydana gelen felaketlerin yıkıcı sonuçlarından etkileniyor. Ülkemiz de coğrafi konumu açısından en riskli bölgeler arasında yer alıyor. İklim değişikliğinin yalnızca doğa olayları ile değil yaşam hakkı ile de bağlantılı olduğunun farkına varmamız gerek. Her yıl yarışmaya kurumuş göllerimizden yaşamını yitirmiş canlılara, dev yıldırımlardan yıkıcı doğa olaylarına kadar çok çarpıcı fotoğraflar geliyor. Bu konuda hepimizin üzerine düşen ciddi sorumluluklar var. 7 yıldır düzenlendiğimiz ve kamuoyunu iklim değişikliği hakkında bilinçlendirmeyi amaçladığımız yarışmaya gösterilen ilginin her yıl artması doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi” dedi.

Dereceye girmeye hak kazanan fotoğrafların sahipleri:

Meriç Aktar

Ömer Faruk Güler

Emre Şentürk

Esen Uz Sökmen

Mutlu Taşpınar

Mustafa Varol

Hasan Avuçtekin

Emre Altay

İsa Turan

Serap İkiyek

Aynur Bostan

Melih Akkuş