İlaç gibi toplantı

Son yıllarda ekonominin en önemli toplantısı düzenlendi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati... . Tam 7 saat sürdü. Herkes oradaydı... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, DEİK . MÜSİAD ve YASED Başkanları açılışta konuştular. Sonra toplantıya katılan bütün işidamları söz aldı. Tuncay Özilhan, Bülent Eczacıbaşı, Nazif Zorlu, Zeynep Bodur, Şekib Avdagiç, Nurettin Özdebir, İbrahim Burkay, Tamer Kıran, Mehmet Büyükekşi, Öztürk Oran gibi iş dünyasının önde gelen isimleri oradaydı. Tam 70 işinsanı katılmıştı toplantıya...

Bakan Nureddin Nebati yol haritısanı paylaştı.. Sunum yaptı. Neler yapılacağını anlattı. Hazine ve Maliye'nin başına geleli henüz 10 gün olmuştu ama sunum veya yol haritası tatminkar bulundu.

Son yılların en önemli ekonomi toplantısı sonrası en ayrıntılı açıklama Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak'tan geldi. Ekonomi gazetecisi Celal Toprak'a konuşan Olpak şunları söyledi:

. Toplantı “ilaç gibi” gibi geldi. Böyle bir toplantıya çok ihtiyacımız vardı. Bu yaşananlar içerisinde bizimde belirsizliklere yönelik soru işareti vardı.

. Bu soru işaretleri sayın bakan cevaplandırdı. 10’uncu gününde bu toplantıyı gerçekleştirdi. İş dünyasından gelen birisi. Bakan Nebati toplantıda yol haritasını paylaştı.

. Dünya örnekleri ile birlikte yol haritasını anlattı. Bu mevcut tabloyu görerek konuşmak çok önemli. Ne bakan bey ne de biz her şey toz pembe şekilde konuşmadık. Sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik.

. Bundan sonrası için bizden görüşlerimizi istedi. Toplantıda herkes konuştu. Rahat bir konuşma ortamında Bakan Nebati kaçamak değil net cevaplar verdi.

. Yol haritasını 3 başlıkta anladık. Bunlardan birincisi cari açık. Yıllardır konuştuğumuz bir sorun. Bizim yapışık ikizimiz gibi. Düşük cari açık, yüksek büyüme ve ihracata dayalı büyüme.

. Bakan Nebati, bu parametreleri destelemek amacıyla her türlü adımın atılacağını dile getirdi. Tatmin olmuş bir toplantının olduğunu ifade edebilirim. Yönetişim yapacağımızı söyledi. Birlikte yöneteceğimizi dile getirdi.

. Makul bir süre verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu süreci birlikte yöneteceğiz. O eksikleri minimuma indireceğiz.

. Toplantıda Bakan Nebati’ye “Ateşten gömlek giydiniz” ifadeleri söylendiğinde kendisi “Ateşe karşı zırh giydim” dedi. Bu ifade çok güzel bir ifade.

. Değerli bir toplantıydı. Asgari ücret dahil olmak üzere akla gelinecek her şey konuşuldu. Konuşulmayan hiçbir şey kalmadı. Bir ülkemiz var. Bunun için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.