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Ev tekstili, sofra grubu ve ev dekorasyonu sektöründe hizmet veren önemli markalar arasında yer alan Bella Maison’un CEO'su Muhammed Tan, Koç Üniversitesi Marketing Club’ın düzenlediği “Market Talks” seminerinde kariyer yolculuğunu, vizyon ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

İlham verdi
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Ev tekstili, sofra grubu ve ev dekorasyonu sektöründe hizmet veren önemli markalar arasında yer alan Bella Maison’un CEO'su Muhammed Tan, Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü “Marketing Club” tarafından 26 Ekim’de düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yaptı.

“Sektöre yeni bir soluk getirmek istedik”

Bella Maison’un kuruluşu aşamasında dev markaları analiz ettiklerini ifade eden Muhammed Tan, “Uzun araştırmalarımız sırasında kendimize en çok ne olmayacağımızı sorduk” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ev tekstili ve dekorasyonu alanında farklı, yenilikçi, ilham veren bir markanın eksikliğini fark ettik. Bu boşluğu doldurma hedefi doğrultusunda marka konumlandırma stratejileri geliştirerek, sektöre yeni bir soluk getirmek istedik. Bella Maison’u dinamik ve genç bir marka olarak konumlandırarak, müşterilerimiz için ulaşılabilir fiyat politikasıyla kaliteli koleksiyonlar oluşturduk.”

“Ekibimle bir vizyon ilişkisi geliştirmeye gayret ediyorum”

Konuşmasında iş dünyasının dinamiklerinden de bahseden Muhammed Tan, Türk aile yapısında bulunan gelenek, örf ve adetlerinin çalışma hayatına yansıdığını belirtti. Birçok şirkette otorite figürünün kurduğu baskıyla başarının geleceğine dair yanlış bir inanış olduğunu ifade eden Tan, şunları söyledi: “Kurucu liderlerin, ‘Bu marka benim’ düşüncesiyle yola çıkmasını doğru bulmuyorum. Başarıya ulaşmak için ‘Ben’ duygusunun değil, ‘Biz’ duygusunun hâkim olması gerekiyor. Ürün çeşitliliği, konumlandırma, strateji gibi unsurların önemini biliyorum ama ekip ruhunun her şeyden daha üstün olduğuna inanıyorum. Biz Bella Maison’da birlik ve beraberlik hikayesi yarattık. Bu nedenle fikrini açıklayan, cesur insanları yanımızda görmeyi seviyoruz. Ekibimle çalışan-patron ilişkilisi değil, bir vizyon ilişkisi geliştirmeye gayret ediyorum.”

Konuşmasını tamamlarken öğrencilere tavsiyelerde bulunan Muhammed Tan: “Her zaman iletişime ve eleştiriye açık olun. Dengeli ve istikrarlı olmaya özen gösterin. İşinizde sürdürülebilir başarıya ulaşmayı hedefleyin” dedi. 

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