İlham yaratacaklar

İletişim profesörü, pazarlama, reklam, marka, PR, satış, araştırma danışmanı, köşe yazarı, yayıncı kimlikleriyle iletişim, eğitim, kültür dünyasına çok sayıda ilkleri kazandıran Prof. Dr. Ali Atıf Bir, kurucusu olduğu İşletme ve İletişim Bilimleri Enstitüsü (İBE) ile geleceğin dünyasına yeni ilham alanları kazandıracak. İBE, “Kanıta bak, bilimi seç!” mottosuyla insan odaklı yaratıcı projelere ışık olacak. Üst ve orta düzey yöneticiler, eğitim, iletişim, marka, pazarlama, satış, profesyonelleri, girişimciler ile yeni mezunlar ve üniversite son sınıf öğrencilerini hedefleyen enstitü, “Önce Vicdan” diyerek STK temsilcilerine kendi alanlarında ücretsiz eğitimler verecek. 20 Mart’ta eğitim hayatına başlayacak enstitüde kayıtlar başladı!

Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in liderliğinde, “Kanıta bak, bilimi seç!” mottosuyla kurulan İşletme ve İletişim Bilimleri Enstitüsü (İBE), bugünün ve geleceğin eğitim, iletişim, marka, pazarlama, satış, profesyonellerine yeni ilhamlar yaratmak amacıyla faaliyetlerine başlıyor. Üniversite düzeyinde etkili, kaliteli ve sürdürülebilir eğitimleri, tüm öğrencilerinin gelişimlerini başından sonuna takip eden yaklaşımıyla fark yaratacak. Alanında uzman eğitimcilerden oluşan kadrosuyla hibrit sistemiyle gerçekleştireceği eğitimlere katılmak isteyenler, kayıt aşamasında mülakattan geçirilecek. Eğitim alma hakkı elde edenler, yüz yüze ve online olarak eğitimlere katılabilecek. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar, sertifika hakkını elde edecek.

STK temsilcilerini “Önce insan” diyerek hedefe ulaştıracak

Kanıta dayalı yöntemlerin dünyayı ve işletmeleri daha iyi bir yere dönüştürdüğüne olan inançla yola çıkan İBE, geleceğin dijitalleşen dünyasında bilime ve kanıta dayalı yeni ilhamlar yaratacak. İlk etapta, 15 ile 30 saat arasında değişen eğitimler sunan İBE, İstatistik ve SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı), Çevik Organizasyon Kültürü Yaratmak, Medya Planlama, Marka ve Müşteri Yönetimi, STK’lar İçin Stratejik Yönetim ve İletişim eğitimleri olmak üzere 5 farklı eğitimle başlayacak. Toplumsal değerleri, sosyal girişimciliği ve buna bağlı olarak sivil toplumu geliştirmek amacıyla STK’lar ve sosyal girişimler için geliştirdiği Stratejik Yönetim ve İletişim Eğitimi’ni STK temsilcilerine ücretsiz olarak sunacak. “Toplumsal fayda”yı öncelikleri arasında gören enstitü, böylelikle STK temsilcilerinin görev aldıkları STK veya sosyal girişimde hedeflerine ulaşmaları için daha etkili yöntem ve yaklaşım kazanmalarını sağlanacak.

Katılımcıların hedefleri doğrultusunda rotalar belirleyecek

İBE Direktörü Burak Yedek, “Bilime ve kanıta dayalı eğitim modelimizle geleceğin insan odaklı projelerine farklı kazanımlar sağlayacağız. Katılımcılarımız sadece bir form doldurarak değil online olarak gerçekleştireceğimiz mülakatlardan geçerek ailemize katılabilecekler. Onların gelecek hedeflerini dinleyip, onlara özel rotalar belirleyeceğiz. Katılımcılarımızın eğitimler sırasındaki gelişimlerini çok yakından takip eden bir sistem üzerinden ilerleyeceğiz. Alanında uzman eğitimcilerimizle onların geleceklerine yön verirken, geleceğin dünyası için de yeni ilham alanları yaratacağız” diye belirtti.

Bu arada 20 Mart’ta başlayacak olan eğitimlere katılmak için online kayıt yaptırabilecek.