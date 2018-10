İlik donörü oldu

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanlığı ile Kızılay iş birliğinde yürütülen kök hücre projesi kapsamında, kan örneği verdi ve kemik iliği donörleri arasına katıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Güvenpark'ta bulunan Kızılay Kan Bağışı TIR'ına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı ile Kızılay iş birliğinde yürütülen kök hücre projesi kapsamında kan örneği veren ve kemik iliği donörleri arasına giren Varank, kemik iliği nakli bekleyen kanser hastalarının umudu olan kök hücre bağışçılığına dikkati çekti.

Türkiye'de ilik nakli bekleyen pek çok hasta bulunduğuna işaret eden Varank, "Bir hastamızın bile şifasına vesile olabilirsek, bu bizim için büyük bahtiyarlık olur. Bunun için ben de 'Hikayeme Can Ver' diyorum. Kızılay'ın kök hücre bağış kampanyasına destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

- Bakan Varank'a teşekkür



Lösemi hastası gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile 'Hikayeme Can Ver' ismiyle bir kampanya başlatarak, sadece kendisi için değil lösemi hastası olan binlerce hasta için kan örneği çağrısında bulunmuştu.



Bakan Varank'ın, kan örneği vererek ilik donörü olduğunu öğrenen Gazeteci Akdoğar, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank da 'Hikayeme Can Ver' dedi ve ilik nakli için bağışçı adayı oldu. Sayın @varank'a çok teşekkür ederim." mesajını paylaştı.



- TÜRKÖK Projesi nedir?



Sağlık Bakanlığı ile Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) 2014 yılından yana faaliyet gösteriyor.

TÜRKÖK kapsamında 355 bin kişi kök hücre bağışında bulunmak için kan verdi. Verilen numunelerden yaklaşık 3 bininde eşleşme oldu. Bu kapsamda 900 kök hücre nakli gerçekleştirildi.