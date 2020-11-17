İlk 100'da birinci

Coca- Cola İçecek'in (CCI) 12. Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından, düzenlenen 2020 Spotlight Awards ilk 100 sıralamasında yerli ve global birçok firmayı geride bırakarak 1. Sırada yer aldı. CCI Sürdürülebilirlik Raporu ayrıca farklı kategorilerde ödüllere de layık görüldü.

Coca-Cola İçecek’in 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemindeki sürdürülebilirlik uygulamalarını ve performans sonuçlarını içeren 12. Sürdürülebilirlik Raporu Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından, her yıl uluslararası platformda düzenlenen ve alanında dünyanın en saygın yarışmalarından biri olarak kabul edilen Spotlight Awards'dan ödüllerle döndü.

LACP jürisinin iletişim, platform, içerik üzerinden yaptığı genel değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 99 puan alan, Coca-Cola İçecek Sürdürülebilirlik Raporu ilk 100 şirket sıralamasında 1. sırada yer aldı.

CCI, Sürdürülebilirlik Raporu Web sitesi ile Spotlight Awards, Dijital: Web sitesi/Intranet Kategorisi’nde Platinum ödülün sahibi oldu. Ayrıca CCI Sürdürülebilirlik Raporu, çalışan sayısı ve finansal verileri ile kendi sınıfında gümüş ödüle layık görüldü.

Halkla ilişkiler sektöründeki en iyi uygulamaların profesyonellerle paylaşılması amacıyla kurulan Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin düzenlediği Spotlights Awards ödülleri,ilk izlenim, genel anlatım, genel görsel tasarım, yaratıcılık, verilmek istenen mesajın netliği gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu yüksek başarı gösteren kurumlara veriliyor.