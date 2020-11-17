Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar jandarma EPİAŞ ekonomi adana galatasaray
İlk 100'da birinci
İlk 100'de birinci
Kadrosu da güçlendi
Kadrosu da güçlendi
Üretimi 1 milyonu aştı
Üretimi 1 milyonu aştı
Uçuşlar sağlıklı
Uçuşlar sağlıklı
İhracat yolda kalmayacak
İhracat yolda kalmayacak

İlk 100'da birinci

LACP jürisinin iletişim, platform, içerik üzerinden yaptığı genel değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 99 puan alan, Coca-Cola İçecek Sürdürülebilirlik Raporu ilk 100 şirket sıralamasında 1. sırada yer aldı.

İlk 100'da birinci

Coca- Cola İçecek'in (CCI) 12. Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından, düzenlenen 2020 Spotlight Awards ilk 100 sıralamasında yerli ve global birçok firmayı geride bırakarak 1. Sırada yer aldı. CCI Sürdürülebilirlik Raporu ayrıca farklı kategorilerde ödüllere de layık görüldü.

Coca-Cola İçecek’in 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemindeki sürdürülebilirlik uygulamalarını ve performans sonuçlarını içeren 12. Sürdürülebilirlik Raporu Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından, her yıl uluslararası platformda düzenlenen ve alanında dünyanın en saygın yarışmalarından biri olarak kabul edilen Spotlight Awards'dan ödüllerle döndü.

LACP jürisinin iletişim, platform, içerik üzerinden yaptığı genel değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 99 puan alan, Coca-Cola İçecek Sürdürülebilirlik Raporu ilk 100 şirket sıralamasında 1. sırada yer aldı.

CCI, Sürdürülebilirlik Raporu Web sitesi ile Spotlight Awards, Dijital: Web sitesi/Intranet Kategorisi’nde Platinum ödülün sahibi oldu. Ayrıca CCI Sürdürülebilirlik Raporu, çalışan sayısı ve finansal verileri ile kendi sınıfında gümüş ödüle layık görüldü.

Halkla ilişkiler sektöründeki en iyi uygulamaların profesyonellerle paylaşılması amacıyla kurulan Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin düzenlediği Spotlights Awards ödülleri,ilk izlenim, genel anlatım, genel görsel tasarım, yaratıcılık, verilmek istenen mesajın netliği gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu yüksek başarı gösteren kurumlara veriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CocaCola İçecekEn İyi 100 Listesinde ZirvedeCocaCola İçecekin Sürdürülebilirlik Raporu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.