İlk 50 içinde yer aldı MAPFRE Sigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi’nden Biri Oldu



MAPFRE Sigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy, Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde gerçekleştirilen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasına göre Türkiye’nin en etkin 50 İK yöneticisi arasında yer aldı.

Mevcut küresel ekonominin ve işyeri ortamının değişken doğasında CHRO fonksiyonunun proaktif rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde gerçekleştirilen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre MAPFRE Sigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy, Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi’nden biri oldu. Araştırma çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasından insan kaynağını en etkin biçimde yöneten, kurum öncelikleri doğrultusunda fark yaratan ve değer katan uygulamaları hayata geçiren Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi belirlendi. Bu listeye girmeyi başaran Aksoy, ödülünü15 Şubat'ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen törenle aldı.



Necla Aksoy konuya ilişkin şunları söyledi: “İnsan Kaynakları stratejilerimizi, grup stratejilerimiz paralelinde, pay sahiplerimize verdiğimiz kurumsal taahhütlerimizin yerine getirilmesi ve iş hedeflerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla şekillendiriyoruz. İnsan ve toplum odaklı bir şirket olarak, tüm insan kaynakları uygulamalarımızın altında çalışanlarımız ve toplum için fark yaratabilmek gayesi yatıyor. Esneklik ve çeviklik sağlayan yapıların oluşturulması, yetenek yönetimi, ücret ve takdir politikaları ile profesyonel gelişim gibi temel insan kaynakları faaliyetlerimizi yürütürken de dijital dönüşüm ve çeşitlilik her zaman odağımızda. Kurumların geleceğin çalışma hayatının getireceği fırsatlar ve zorlukları yakından takip etmesi ve bunlara adaptasyon için proaktif şekilde çalışmaya başlaması artık bir zorunluluk haline geldi. MAPFRE olarak biz de, dijital çağın iş pozisyonları ve işgücüne kendimizi hazırlamak üzere kapsamlı ve iddialı projeler yürütüyoruz ve sürekli değişen koşullar altında bile, sürdürülebilir üstün performansı kurumumuz için bir norm haline getirmeye odaklanıyoruz. Bu çabalarımızın ülke çapında takdir görmesi ve faaliyet alanımızda 'En Etkin 50 CHRO' listesinde yer alan tek şirket olmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Araştırma sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”



MAPFRE Sigorta Hakkında



MAPFRE Sigorta, ödenmiş sermayesi ve özkaynak büyüklüğü ile Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alıyor. İspanya’nın en büyük sigorta grubu olan MAPFRE, Avrupa ve Amerika olmak üzere beş kıtada 100 den fazla ülkede reasürans, asistans ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor. Tüm sigorta branşlarını kapsayan, zengin bir ürün portföyüne sahip MAPFRE Sigorta, müşterilerinin her türlü hizmet ihtiyacının karşılanması ve mal varlıklarının güvencesi için özel olarak geliştirilmiş rekabetçi çözümler sunmanın yanı sıra yatırım ve emeklilik fon yönetim faaliyetlerinde de bulunmaktadır. MAPFRE Grup bünyesinde 37 binden fazla çalışan, dünya çapında 5 bin üzeri ofisle 37 milyon müşteriye hizmet veriyor.



