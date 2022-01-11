İlk beşe girecek

Türk yapı malzemeleri sektörünün 2021 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artarak 31,7 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat 2,1 milyar dolar ile İsrail’e gerçekleştirildi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, “Türk Yapı Malzemeleri Sektörü olarak 2021 yılını son derece güzel rakamlarla kapattık. 2022 yılına da iyi başlayıp ihracatta yükselişimizi devam ettirme hedefindeyiz ” dedi.

Türkiye’nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 226 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta yükselişine devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı 2021’de bir yıl öncesine göre yüzde 45 oranında artarak 31,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 62,44 ile demir çelik bazlı ürün grubu oldu. 2021 yılında en fazla ihracat yapılan ülke 2,1 milyar dolar ile İsrail oldu. İsrail’i, sırayla Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler takip etti.

ARALIK AYINDA 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracattaki yükselişi Aralık 2021 rakamlarına da yansıdı. Sektör geçtiğimiz ay 3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre yüzde 36,22 artış anlamına geliyor. Yapı malzemeleri sektörü 2021 Aralık’ta en fazla ihracatı 273 milyon dolar ile İsrail’e gerçekleştirdi. Birleşik Devletler 217 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alırken, Almanya 194 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracat odaklı sektör geçtiğimiz ay 206 ülkeye ürün satmış oldu. Yapı malzemeleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Urfalılar, “Türk Yapı Malzemeleri Sektörü olarak 2021 yılını son derece güzel rakamlarla kapattık. 2022 yılına da iyi başlayıp ihracatta yükselişimizi devam ettirme hedefindeyiz.” dedi.

2021 yılını değerlendirmeye devam eden Urfalılar şunları aktardı: “Bu sene aylık yaptığımız ortalama ihracat 2,6 milyar dolar dolaylarında ve aylık ortalama yüzde 44’lük bir artış oranı sağlamışız. Buradan başka bir istatistiğe dikkatinizi çekmek istiyorum. İhracatımız miktar olarak ortalama yüzde 9 artarken değerde yüzde 45 artmış. Yani sadece miktarı arttırarak ihracat artışı sağlamamışız, katma değerli ürün ihracatımızı da arttırarak değerde yükseliş gerçekleştirmişiz. Geçtiğimiz sene içerisinde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz bölgeler arasında yüzde 29 ile AB ülkeleri başı çekmekte, ikinci sırada yüzde 19’luk paylarıyla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, üçüncü sırada ise yüzde 18 ile AB dışı Avrupa ülkeleri gelmekte. Tabi sektörümüz arı gibi bal yaparken biz de boş durmayarak pandemi döneminin devam etmesine rağmen etkinliklerimizi sürdürdük. Senegal, Gana, Cezayir, Kenya ve Uganda gibi ülkelerimize yönelik olarak webinarlar düzenleyip ihracatçılarımızı bu ülkelerde ihracat yapmaları konusunda yönlendirmeye çalıştık. Ardından bu webinarlardaki çabalarımızı realiteye dökmek adına Kenya-Uganda Sanal Ticaret Heyetini gerçekleştirdik. Bu ticaret heyetimizle Sahra Altı Afrika’ya doğu kapısından girme fırsatı yakaladık. Daha sonra ise uzun zamanın ardından fiziksel fuarlara katılma fırsatımız oldu. Sektörümüzü dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan Dubai Big 5 Fuarı’nda temsil etme fırsatımız oldu. Ardından Libya Build ve Batimatec Cezayir Fuarları2na da katılım gösterdik. İçeriye kapalı bir şekilde geçirdiğimiz 2020 yılının ardından hem sahada aktif olarak yer aldığımız hem de internet üzerinden ihracatçılarımıza destek olduğumuz bir yılı rekorlar kırarak nihayete erdirdik.”

HEDEF DÜNYADA İLK BEŞ ÜLKE OLMAK

Sektörün 2022 hedeflerini aktaran Urfalılar, “2022 yılında 2021 yılında yakaladığımız güçlü ivmeyi devam ettirmeyi planlıyoruz. Pandemiden önce birçok fuar olan sektörümüzde 2022 yılında fiziksel fuarlara daha yoğun katılmayı planlamaktayız. Bu vesileyle Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 4 adet ABD fuarına katılıp sektörümüzü ABD’de daha güçlü bir şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Senenin sonlarına doğru ise Fransa’da Batimat Paris, Meksika’da Expo Cihac, Kanada’da The Buildings Show Fuarları’na milli katılım düzenleyerek sektörümüzün geçtiğimiz sene yakaladığı ivmeyi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Malumunuz olduğu üzere 2020 yılında Türk Yapı Malzemeleri sektörü dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girerek 9. oldu. 2021 yılının dünya verileri önümüzdeki aylarda açıklanacak, 2021’de gerçekleştirdiğimiz 31,7 milyar dolar ihracatla 9. sırayı koruyup hatta daha da üst sıralara çıktığımızı ümit ediyoruz. Uzun vade de hedefimiz ise dünya ihracatından aldığımız yüzde 2,35’lik payı yüzde 3’e çıkarıp, ilk 5 ülke arasına girebilmek.” dedi.