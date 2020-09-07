İlk beşte yer aldı

Türkiye’nin en büyük un firmalarından biri olan 50 yıllık Ulusoy Un, yıl boyunca aldığı ödüllerin arasına bir yenisini daha ekledi. Her yıl Türkiye’nin saygın ekonomi dergileri tarafından ödüllerle taçlandırılan Ulusoy Un, bu kez de Ekonomist dergisi tarafından “40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO” listesinde yerini aldı. Ulusoy Un’un genç yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Eren Günhan Ulusoy, yönettiği 3 milyar 052 milyon TL’lik ciroyla Türkiye'nin en genç CEO'ları arasında bu sene 5. oldu. Eren Günhan Ulusoy, 2010 yılından beri Ulusoy Un’un yönetiminde bulunuyor.

3 milyar 052 milyon TL cirolu ve 310 kişiye istihdam sağlayan Ulusoy Un’u yöneten Eren Günhan Ulusoy, genç CEO’lara şu tavsiyelerde bulunuyor: “Bir işe başlamadan önce risk hesaplarını yapıp, girişimlerde bulunmaktan çekinmesinler. İş hayatı bir yarış ve her zaman mevcut fırsatları, daha az riskle değerlendirebilecek rakipler bulunuyor. Bu yüzden bilgi ve tecrübeye güvenip, risk hesabı da doğru yapıldıktan sonra zaman kaybetmeden girişimde bulunmak başarıya giden yolu gösteriyor.” Ulusoy, aynı zamanda 2015 yılından bu yana Türkiye un sanayi sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanlığını, 2019 yılından beri de Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Direktörlüğünü yürütmektedir.