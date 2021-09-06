İlk uçuş gerçekleşti

Gazipaşa-Alanya Kish Air’in ilk seferini karşıladı... Gazipaşa-Alanya Havalimanı Kish Air’in İran’ın başkenti Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Tahran’dan gelen Kish Air uçağını su takıyla karşıladı. Airbus 321 ile düzenlenen uçuşla, 160 yolcu dün (Cuma) saat 19:00’de Gazipaşa-Alanya’ya geldi.

Gazipaşa-Alanya’ya ilk kez sefer gerçekleştiren Kish Air, bu rotada yaz ve kış sezonunda her hafta karşılıklı uçuş düzenleyecek. TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Kish Air’in Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış hat trafiğimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı ve bu yıl yeni havayolları da portföyümüze katıldı” dedi.2021’de Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na 13 havayolu 10 ülkedeki 15 destinasyondan uçuş düzenledi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yılın ilk yedi ayında 262 bin yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.