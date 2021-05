İlklere devam dedi

1923'ten bu yana sektörde her zaman bir adım önde olmayı, “ilk”leri gerçekleştirmeyi ve sektöre “ilham vermeyi” ilke edinen Shell & Turcas, sürdürdüğü çalışmalarını bir ileri seviyeye taşıyan ‘Shell Hep İleride’ marka yaklaşımının detaylarını basın toplantısıyla aktardı. Enerji alanında sektöre yeniliklerle, yüksek standartlarla liderlik etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak için çalışan Shell, müşteri memnuniyetini her zaman önceliğine alarak, Türkiye genelinde 1.000’den fazla istasyonunda her gün yaklaşık 1 milyon misafirini ağırlıyor ve 600’den fazla Shell Select marketinde 2000’e yakın farklı ürünü misafirlerine sunuyor.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, "1923’ten bu yana Türkiye’de hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Shell, kalitesinden gelen güven duygusuyla hep ayrışıyor. Misafirlerimize kalite duygusunu yakıtlarımızdan marketlerimize, alternatif enerjilerden sosyal yatırım programlarımıza kadar her alanda hissettiriyoruz. Yeni iletişim kampanyamız kapsamında yeni marka yüzümüzle Shell’in kalitesinin verdiği güvenle, hep ileride olduğunu anlatıyoruz" diye konuştu.

2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı ile birlikte Türkiye’deki faaliyetlerinin 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Shell, yol emniyeti, inovasyon, çevre, engelsiz yaşam ve istihdam programları ile de Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamak için kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada her zaman kaliteli akaryakıtı sunmanın yanı sıra misafirlerine gerçek bir perakende deneyimi sunmayı da hedefleyen Shell, bu amaçla sektörde market deneyimini iyileştirmeye odaklanan, kendi yiyecek ve içecek markasını yaratan ilk şirket olarak dikkat çekiyor.

Turanlı: “Müşteri memnuniyetini daima önceliğimiz olarak görüyoruz.”

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, sektöründe her zaman bir adım önde olmayı, “ilk”leri gerçekleştirmeyi ve sektöre “yön vermeyi” ilke edinmiş bir şirket olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: "Enerji alanında sektöre yeniliklerle ve yüksek standartlarla liderlik etmeye çalışıyoruz. Ayrıca 65 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımızla, 15.000 çalışanımız ve istihdam programlarımızla, Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Türkiye’deki istasyonlarda ilk kanopi uygulamasını, ilk premium market konseptini, ilk market içi tuvaleti, ilk kurşunsuz yakıtı, ilk sadakat programını, ilk taşıt tanıma sistemini, istasyonlarda kadın istihdamını destekleyen ilk programı, çocuklar için özel olarak tasarlanmış ilk tuvaleti, engelli misafirlerimizin hayatını kolaylaştıran sektördeki ilk engelsiz hizmet alanını hayata geçiren markayız. Müşteri memnuniyetini daima önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye genelinde 1.000’den fazla istasyonumuzda her gün yaklaşık 1 milyon misafirimizi ağırlıyor ve 600’den fazla Shell Select marketimiz ile 2000’e yakın farklı ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Şimdi de hep ileride olduğumuzu yeni marka yüzümüz Engin Akyürek ile "Shell Hep İleride" iletişim kampanyasıyla anlatıyoruz."

Seher Poyrazoğlu: "Kampanyamızın çıkış noktası, müşteri araştırmalarından yıllardır duyduğumuz, Shell’i sektörde ayrıştıran kalitemizin verdiği güven oldu.”

Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu, yeni iletişim kampanyasının çıkış noktasının tüketici araştırmalarında yıllardır çıkan ve Shell’i ayrıştıran kalitesinin verdiği güven olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi: "Shell, 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren, birçok alanda sektöre öncülük eden ve dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve en değerli markalarından biri. Yaptığı teknolojik yatırımlarla, inovasyona ve AR-GE’ye verdiği önemle ve yılda 1 milyar dolarlık AR-GE yatırımı ile son yüz yıl boyunca hep güçlü bir şekilde ayakta kalmayı bilen, hep ileride olmayı başarmış bir marka. Yaptırdığımız tüketici araştırmalarında Shell rakiplerinden iki alanda çok net bir şekilde ayrışıyor, kalitesi ve yarattığı güven. Biz de iletişim kampanyamız kapsamında bu iki alana odaklandık ve 1923’den bu yana Türkiye’de olan köklü ve topluma dokunan bir marka olarak Shell’in kalitesinin verdiği güvenle, hep ileride olduğunu anlattık. Kampanyamızda bir marka elçimizin olmasını istedik ve kimin olacağına karar verirken en çok önemsediğimiz konu, bu kişinin markamızın değerleriyle uyumlu olmasıydı. Kaliteli, güven veren, birçok farklı markayla çalışmak yerine hep seçici olmayı tercih eden, sanatçı kimliğini farklı alanlarla zenginleştiren, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir isim olmasına özellikle dikkat ettik. Engin Akyürek çok başarılı bir sanatçı, oyuncu, yazar. Yazdığı Sessizlik kitabının gelirlerini çok saygın bir kurum olan Darüşşafaka’ya bağışlayan, dogum günlerini Unicef’le anlamlı kılan, kaliteye ve değerlere önem veren bir sanatçı. İlk kez bir markanın reklam kampanyasında yer almayı seçti. Kendisiyle markamızın yolları kesiştiği için çok mutluyum. Bu işbirliği değer odaklı bir işbirliği diyebilirim. Yaptığımız işlerin samimiyetine de bu durum oldukça yansıdı.”

Shell'in yeni marka yüzü Engin Akyürek

Shell’in, bir bölümü Tuz Gölü'nde çekilen Kalitesinin verdiği Güven’den beslenen "Shell Hep İleride" kampanyasında işbirliği yaptığı başarılı oyuncu Engin Akyürek: "Shell’in marka kimliği, güvenilirliği, değerleri, alternatif enerjilere yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar ve enerji dönüşümüne verdiği önem, topluma sağladığı fayda, kadınlara istasyonlarında sağladığı istihdam imkanı, engelli misafirlerine olan desteği çok kıymetli. Tabii ki Shell bildiğim ve güvendiğim bir marka. Kampanya sürecinde çok daha yakından tanıma fırsatım oldu. Shell’in marka olarak değerleri ve bakış açısını temsil etmek, anlatmaya vesile olmak istedim. Shell’in bakış açısı benim hayata yaklaşımımla çok uyumlu olduğu için Shell ile iş birliğini yoldaşlık olarak görüyorum. Shell’in ve benim seçiçi yaklaşımım degerlerimizle oldukça örtüştü. İlk reklam kampanyamda marka ile değerlerimin örtüşmesi benim için önemli bir kriterdi. Shell ile yollarımızın kesişmesinden son derece memnunum.” dedi.