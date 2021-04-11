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İndirim var

İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “Son iki yılda yaptığımız kampanya ve çalışmalarla kartla ödeme oranını artırdık. Yüzde 25’in üzerinde otopark ücretleri kartla ödeniyor" dedi.

İndirim var
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İSPARK, kent genelinde bulunan tüm otoparklarında kredi kartı ve İstanbulkart ile gerçekleştirilen ödemelerde indirim kampanyası başlattı. Yüzde 5 indirim fırsatı sağlayan kampanya, Mayıs sonuna kadar geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, katlı, açık ve yol üstü otoparklarında her gün yaklaşık 150 bin sürücüye hizmet veriyor. Yeni bir kampanya başlatan İSPARK, araç sahipleri parklanma ücretini kredi kartı ve İstanbulkart ile ödediklerinde yüzde 5 indirim alacaklar. İsteyen sürücüler bu ödemelerini temassız olarak da gerçekleştirebiliyor.

“OTOPARK ÜCRETLERİ KARTLA ÖDENİYOR”

Pandemi ile birlikte, sürücülerin kartlı ve temassız ödeme sistemlerini kullanmaları için projeler geliştirdiklerini açıklayan İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “Son iki yılda yaptığımız kampanya ve çalışmalarla kartla ödeme oranını artırdık. Yüzde 25’in üzerinde otopark ücretleri kartla ödeniyor ve her gün bu oran artıyor. Biz de hem sürücülerimize indirim sağlayarak onları teşvik etmek hem de pandemi döneminde nakit temasını azaltmak üzere yeni bir kampanya başlattık” dedi.

Kredi kartı ve İstanbulkart ile ödemelerde yüzde 5 indirim fırsatı sağlayan kampanya İSPARK’ın tüm otoparklarında 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

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İSPARK’TANKART İLE ÖDEMEDE YÜZDE 5 İNDİRİMMurat Çakır
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