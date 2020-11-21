Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar erzurum fuar eğitim israil izmir
İndirimde son gün
İndirimde son gün
O havaalanında Dufry dönemi
Kapılarını açtı
İklim Sözü yayılıyor
İklim Sözü yayılıyor
Üst düzey atama
Üst düzey atama
Modayı cebe sığdırdılar
Modayı cebe sığdırdılar

İndirimde son gün

Mobilyada yurtdışı atakları ile Türkiye'nin dünya markası adayları arasına giren Doğtaş'ın iç pazarda başlattığı ekstra yüzde 10'luk indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Yetkililer kampanyada bugünün son gün olduğu hatırlattı.

İndirimde son gün

Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Doğtaş'ın büyük ilgi gören indirim kampanyasında bugün son gün olarak bellirlendi. Doğtaş mağazaları bugun Türkiye genelinde açık olacak. İndirimin son gününde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. 18 Kasım tarihinde başlayan yüzde 10 indirim kampanyasının 22 kasım'da sona ereceği belirtilmişti. Yüzde 10'luk indirim büyük ilgi gördü. Oturma, yemek ve yatak odası grupları başta olmak üzere, Doğtaş imzalı seçili ürünlerde geçerli ekstra yüzde 10 indirim fırsatı, evini yenilemek isteyenleri hereket geçirmiş ve Doğtas son günlerin en büyük satış rakamlarına ulaşmıştı. Doğtaş ayrıca ücretsiz mimarlık hizmeti ile de rakipleriinin önüne geçmiş oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DoğtaşınYüzde 10 Indirim Yaptı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.