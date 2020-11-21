İndirimde son gün

Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Doğtaş'ın büyük ilgi gören indirim kampanyasında bugün son gün olarak bellirlendi. Doğtaş mağazaları bugun Türkiye genelinde açık olacak. İndirimin son gününde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. 18 Kasım tarihinde başlayan yüzde 10 indirim kampanyasının 22 kasım'da sona ereceği belirtilmişti. Yüzde 10'luk indirim büyük ilgi gördü. Oturma, yemek ve yatak odası grupları başta olmak üzere, Doğtaş imzalı seçili ürünlerde geçerli ekstra yüzde 10 indirim fırsatı, evini yenilemek isteyenleri hereket geçirmiş ve Doğtas son günlerin en büyük satış rakamlarına ulaşmıştı. Doğtaş ayrıca ücretsiz mimarlık hizmeti ile de rakipleriinin önüne geçmiş oldu.