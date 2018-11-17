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İnek sütü satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 12 tarım işletmesinin 2019 yılı istihsali yaklaşık 78 bin ton inek sütü satılacak. TİGEM'in, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, ihale 5 Aralık'ta...

İnek sütü satacak
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ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 12 tarım işletmesinin 2019 yılı istihsali yaklaşık 78 bin ton inek sütü satılacak.
TİGEM'in, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, ihale 5 Aralık'ta kurumun ihale salonunda açık artırma usulüyle yapılacak.
İhalede toplam muhammen bedel 128 milyon 740 bin 355 lira, geçici teminat tutarı 3 milyon 862 bin 211 lira olarak belirlendi.
İhale sonucu, TİGEM'e bağlı 12 işletmenin 2019 yılı istihsali 77 bin 925,8 ton inek sütünün satışı gerçekleştirilecek.
İhale şartnamesi, TİGEM'den, ilgili işletme müdürlüklerinden ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebiliyor.

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