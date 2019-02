İngiltere'den ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio modelleri, İngiltere’nin prestijli yayınlarından "What Car?" dergisi tarafından düzenlenen "Yılın Otomobilleri 2019" yarışmasında ödül aldı.

Alfa Romeo'nun açıklamasına göre, markanın dinamik orta sınıf sedanı Giulia, yeni yıla ödülle girdi. İngiltere’nin en prestijli yayınlarından "What Car?" tarafından düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği "Yılın Otomobilleri 2019"da, Giulia Quadrifoglio "Yılın Performans Otomobili" ödülünü almaya hak kazandı.

Geçen yıl da "Yılın Spor Otomobili" ödülünü alan Giulia'nın sportif kardeşi Stelvio Quadrifoglio ise çok zorlu bir rekabetin galibi olarak "60 Bin Sterlin Üzeri En İyi Spor SUV" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "What Car?" Editörü Steve Huntinford, Giulia Quadrifoglio'ya ilişkin, "Zirveye ulaşmanın zirvede kalmaktan daha kolay olduğu sözünü sık sık duyarız. Bu açıdan baktığımızda Giulia Quadrifoglio'nun ikinci kez 'Yılın Otomobili' ödülünü alıyor olmasının ilkinden daha büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Bu elbette şaşırtıcı bir durum değil. Nihayetinde konforlu, geniş, iyi donanımlı ve sürüşü çok daha yüksek fiyatlı rakiplerinden daha keyifli bir sedandan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huntinford, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Stelvio SUV'nin en cüretkâr modeli akıl almaz bir hıza sahip olmasına rağmen aracı zora sokmadan hassaslık sunan direksiyonu sayesinde insana hafif ve atik geliyor. Buna harika gövde kontrolü ile dört tekerden çekiş sistemi de eklenince Quadrifoglio adeta performansından en iyi şekilde faydalanmaya davet ediyor."