İngiltere’den ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en başarılı müşteri sadakati programlarının ödüllendirildiği The Loyalty Magazine Awards tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin en başarılı müşteri sadakati programlarını ödüllendiren The Loyalty Magazine Awards'ta Turkcell, "Sonraki En İyi Eylem Platformu" (Next Best Action Platform) ile “Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı” (Best Use of Analytics & Data) ödülünü kazandı.

Londra’da gerçekleştirilen törende Turkcell, "Sonraki En İyi Eylem Platformu" ile “Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı” (Best Use of Analytics & Data) kategorisinde birinci seçildi.

Sonraki En İyi Eylem Platformu, müşteri kullanım alışkanlıklarını analiz ederek eğilim modellerine ulaşıyor. Müşteri eğilimini, şirket satış ve pazarlama kurallarıyla birleştirerek en uygun teklifin sunulmasını sağlıyor.

Böylece kullanıcıların deneyimleri kişiselleştirilerek, eğilimler tanımlanabiliyor ve müşteri ihtiyaçları en doğru şekilde araştırılarak kişiye özel en uygun teklifler sunulabiliyor. Bu sayede verimlilik ve müşteri memnuniyeti artarken, hedefli iletişim sayesinde ek gelir de yaratılıyor.



- “Müşterimizi işimizin kalbinde konumlandırıyoruz”



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, uluslararası arenada yakaladıkları bu başarıdan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek şunları kaydetti;

"Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak amacımız, müşterimizin her zaman yanında olmak ve yaşam kalitesini her alanda daha da artırmaktır. Onları işimizin kalbinde konumlandırıyoruz ve onlara fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Entegre iletişim ve teknoloji hizmetlerimiz ile müşterilerimizin tüm ürün ve servislerimizi kullanırken uçtan uca deneyim yolculuğunu tasarlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizle iletişim kurduğumuz tüm hizmet kanallarında birbirine yakınsamış kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin uluslararası arenada başarılı bulunması ve ödüllerle taçlandırılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor.”

Loyalty Magazine Awards, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde müşteri sadakati alanında fark yaratan, inovatif projeleri ödüllendiriyor. Müşteri sadakati, ilişkileri ve buna bağlı veri yönetimi, müşteriyi anlama, teknoloji kullanımı, oyunlaştırma, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk alt disiplinlerinde sıra dışı çalışmalarıyla öne çıkan şirket ve organizasyonların başarılarını ödüllendiren organizasyonda, bu yıl 24 kategori altında değerlendirme yapıldı.