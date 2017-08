İnterneti pas geçecek

MUĞLA (AA) - Vodafone, Türkiye'de ilk defa Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp, Twitter ve Messenger gibi dünyanın en popüler uygulamalarını, internetten yemeyen "Vodafone Pass" paketlerinde bir arada sunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Pass'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gelişen teknolojilerle birlikte kullanıcıların yeni "normalinin" sürekli bağlı kalmak olduğunu söyledi.

Hızla dijitalleşen dünyada kullanıcıların biten gigabaytlarla uğraşmak, ek paket almaya çalışmak ve WiFi peşinde koşmak istemediğini belirten Aksoy, "En özel duygu ve anılarımızı paylaştığımız, yemekten müziğe pek çok tutkumuzu yaşadığımız dijital dünyada gigabaytların da ölçüsü olmasın istedik. Gigabayt sayma dönemini sona erdiren yeni Vodafone Pass paketleriyle, tüm abonelerimize sınırlara takılmadan ve gönül rahatlığıyla tutkularını yaşayabilecekleri bir internet deneyimi sunuyoruz." dedi.

Aksoy, yeni Vodafone Pass paketlerinde Türkiye'de ilk kez en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamalarının bir arada olduğunu ve tarifedeki internetten yemediğini dile getirdi.

"Böylece pazardaki oyunu değiştirip, gigabaytların konuşulduğu bir dünyadan uygulamaların ve içerik servislerinin konuşulduğu, abonelerimizin diledikleri yerde diledikleri internet deneyimini yaşayabilecekleri bir dünyaya geçerek 'Vodafone'da tutkularınızı yaşamak için sınırlara yer yok' diyoruz." ifadelerini kullanan Aksoy, şirket olarak abonelerin hayatını yenilikçi ürün ve servislerle kolaylaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

-"Vodafone Red'lilere son 1 yılda toplam 317 milyon liralık fayda sağladık"

Engin Aksoy, toplantıda Vodafone Red'in son bir yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Vodafone Red abonelerinin Türkiye'de dijitalleşmenin öncüleri arasında yer aldığını belirten Aksoy, bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle Ekim 2010'da hizmete sundukları Vodafone Red dünyasının hızla büyüdüğünü söyledi.

Vodafone Red abonelerinin, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıkları ve dijitalleşme konusundaki ısrarcı tavırları ile kendilerini hem gururlandıran hem de motive eden bir kitle olduğunu aktaran Aksoy, "Son 1 yılda Vodafone Red'lilerin internet kullanımı yüzde 80 artarak aylık ortalama internet kullanımı 6 GB'a ulaştı." dedi.

Aksoy, Vodafone Red'liler için sadece GSM faydaları vermekle yetinmeyip abonelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ek ayrıcalıklarla ülke ekonomisine katkı sağladıklarının altını çizerek, Vodafone Red'lilere, bol internetli tarifeler, yurt dışında da geçerli tarifeler, yurt dışıyla yurt içi gibi konuşma imkanı, VIP transfer, havalimanında ücretsiz lounge, marka indirimleri ve aile indirimi gibi ayrıcalıklarla son 1 yılda toplam 317 milyon liralık fayda sağladıkları bilgisini verdi.

Son 10 yılda yaptıklarını yatırımın 20 milyar liraya çıktığını anımsatan Aksoy, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırım ise 1,2 milyar lira. Önümüzdeki yıl da 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımın hemen hemen tamamı alt yapıya gidecek." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'deki tüm abonelerin yüzde 25'i operatörler arasında geziyor"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy, konuşmasından sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Vodafone Pass Video uygulaması içerisinde yer alan iki kanal olduğunu aktaran Aksoy, bunların da Youtube ve İzlenesene.com olduğunu belirterek, bu kanallardan sınırsız izleme yapılabileceğini dile getirdi.

Vodafone müşterilerinde aylık ortalama internet kullanımının 4 GB olduğunu belirten Aksoy, markalarla birlikte müşterilerine sağladıkları faydalar kapsamında en büyük rağbetin havalimanında hızlı geçiş gibi hizmet faydaları ile markalarla yaptıkları anlaşmalar kapsamında ürün faydaları olduğunu kaydetti.

Aksoy, Türkiye'nin numara taşımada çok özgür bir pazar olduğuna işaret ederek, "Türkiye pazarı müşteri devinim oranının diğer pazarlara göre fazla olduğu bir pazar. Türkiye'deki tüm abonelerin yüzde 25'i operatörler arasında geziyor. Bizim şu anki müşteri sayımız 22,8 milyon. Büyüme oranımız pazarın büyümesi ile alakalı. Türkiye'nin nüfusu çok genç. SIM kart sahipliği oranı arttıkça bu pay da aratacaktır. Amacımız burada en büyük payı alabilmek." dedi.

Şu anda bir taahhüt altında olan Vodafone Red abonelerinin yeni tarifeye geçip geçemeyeceklerinin sorulması üzerine Aksoy, yaptıkları bir yenilikle mevcut müşterilerinin cezasız daha üst tarifelere geçebileceğinin altını çizdi.

Aksoy, Türkiye'de 65 milyon SIM kart olduğunu, ülkedeki SIM kart penetrasyonunun ise yüzde 92 olduğu bilgisini verdi.

-"Her Şey Dahil Pasaport" hizmeti yenilendi

Dünyanın en büyük ve en popüler içerik sağlayıcılarıyla iş birliği yapılan yeni Vodafone Pass paketleri 4 seçenekten oluşuyor.

Vodafone Pass İletişim paketiyle, WhatsApp, Facebook Messenger ve Vodafone Call+, Message+ uygulamaları; Vodafone Pass Müzik paketiyle Spotify, Karnaval ve Power App uygulamaları; Vodafone Pass Sosyal paketiyle Facebook, Instagram ve Twitter gibi en çok kullanılan uygulamalar ve Vodafone Pass Video paketiyle YouTube ve İzlesene'de izlenen videolar, tarifenin internetinden yemeyecek.

Böylece Vodafone'lular, istedikleri kadar mesajlaşabilecek, sevdikleri şarkıları dinleyebilecek, sosyal medyayı kullanabilecek ve ilgilerini çeken videoları izleyip paylaşabilecek.

Vodafone Pass paketlerinden yararlanmak isteyen Vodafone'lular için internetinden yemeyen "Vodafone Pass" ek paketleri sunulacak. Buna göre Vodafone'lular, Vodafone Pass İletişim, Vodafone Pass Müzik, Vodafone Pass Video ve Vodafone Pass Sosyal paketlerini ayrı ayrı satın alabilecek. Vodafone Pass ek paketleri, ayda 6 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Yeni Vodafone Pass paketlerine sahip olmak isteyen Vodafone Red'liler için de yeni tarifeler geliştirildi. Buna göre, Red 10, Red 15 ve Red 20 olmak üzere 3 farklı seçenekten oluşan yeni Vodafone Red tarifeleriyle abonelere 20 GB'a kadar mobil internet ve 4000 dakikaya kadar konuşma imkanı sağlanacak.

Vodafone Pass İletişim, Vodafone Pass Müzik, Vodafone Pass Video ve Vodafone Pass Sosyal paketleriyle sınırsız internet deneyiminin yaşatılacağı yeni Red tarifelerinde, Vodafone'lular ve sabit hatlar ile sınırsız konuşma ayrıcalığı da devam edecek. Yeni Vodafone Red tarifeleri, ayda 59 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Öte yandan Vodafone, Red'li abonelerine tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve internetin tamamını yurtdışında Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunduğu "Her Şey Dahil Pasaport" hizmetini de yeniledi.

Buna göre Vodafone Red'liler, yeni "Her Şey Dahil Pasaport – Dünya" hizmetiyle tam 103 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanabilecek.

Aboneler, yeni eklenen 59 ülkede günde 34,90 liraya, diğer 44 ülkede ise günde 14,90 liraya bu hizmetten yararlanabilecek.