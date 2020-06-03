İran'ın müdürü oldu

Roche İlaç Türkiye, 2014 yılında şirket çatısı altında Ruhsatlandırma, Pazar Erişim ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak göreve başlayan Levent Yanık’ın, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Roche İlaç İran Ülke Müdürü olarak göreve başladığını duyurdu.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Levent Yanık; yüksek lisans eğitimini George Washington Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamlarken; doktora derecesini ise Elektrik Mühendisliği bölümünden aldı. Kariyerine ABD’de, Dünya Bankası’nda adım atan Levent Yanık, Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlerde kurumsal ilişkiler alanında liderlik rolleri üstlendi.

Levent Yanık Roche İlaç Türkiye’de göreve başladıktan sonra, çeşitli sektörlerde edindiği yetkinlik ve deneyimlerle Ruhsatlandırma, Pazar Erişim ve Kamu İlişkileri departman organizasyonunun yeniden yapılandırılması süreçlerini yönetti. Türkiye'deki hastaların, Roche’un yenilikçi tedavilerine erişim süreçlerini hızlandırma konusunda önemli çalışmalara imza atan Yanık, aynı zamanda şirketin orta ve uzun vadeli stratejilerinin kamu öncelikleri ile bütünleşmiş olarak geliştirilmesinde de aktif rol oynadı.

Gerçekleşen atamasıyla birlikte, görevini Roche İlaç İran Ülke Müdürü olarak sürdürecek olan Levent Yanık, Roche İlaç Türkiye’de Ruhsatlandırma, Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları ekibine bir süre daha destek vermeye de devam edecek.

Roche Hakkında

İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer almaktadır.Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.

Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde öncüdür.

1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 30’dan fazla ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 11 yıl arka arkaya İlaç Endüstrisinde en sürdürülebilir şirketlerden biri olarak seçilmiştir.