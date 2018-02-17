İş arayana müjde!

İSTANBUL (AA) - Securitas Türkiye, bu yıl insan kaynağına 5 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyor. Şirket yıl içinde bin 500 ila 2 bin arasında yeni işe alım yapmayı planlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl insan kaynağına 5 milyon liralık yatırım yapmayı hedefleyen Securitas Türkiye, 2018'de de hem idari hem de saha kadrosu için işe alımlarını sürdürecek.

Bölge müdürlükleri ve genel müdürlük idari kadrolarında şube müdürü, şube şefi ve destek kadrolarında farklı pozisyonlarda 80'e yakın idari personel alımı gerçekleştirmeyi hedefleyen şirket, saha Kadrosunda ise ise yıllık bin 500-2 bin arasında bir işe alım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirket, 2018'de 15 bin, 2020'de 20 bin çalışanla sektör liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Toplam 76 ilde, 752 projede 2 bin 352 hizmet noktasında yaklaşık 13 bin kişiyle güvenlik hizmeti sunan Securitas Türkiye, güvenlik sektöründe sürdürülebilir iş gücüne yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyor.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Securitas İnsan Kaynakları Koordinatörü Ebru Gültekin, Securitas idari kadrosunun yüzde 30'unun güvenlik görevliliğinden gelen çalışanlardan oluştuğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Securitas, tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine olanak sağlayan, sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyondur. Çalışanlarımızın gelişimi için şirket içi eğitimlerle kariyer planlamalarına destek olurken bu yıl sanal eğitimlere de ağırlık veriyoruz. Tüm idari ve saha çalışanlarımızın bir araya gelebilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Securitas Çalışan Portal'ı üzerinden online eğitimlerimizi saha ve idari kadrodaki çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tamamen içeriden beslenen içeriklerle tasarlıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine yönelik olarak da her yıl gerçekleştirdiğimiz buluşmalar mevcut."