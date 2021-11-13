Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İş Sanat açıldı
İş Sanat açıldı
Üretime başladı
Yaris üretimi başladı
Yine aşkla bağlandık
Yine aşkla bağlandık
Mimarlarla buluştu
Mimarlarla buluştu
En büyük GES açıldı
En büyük GES açıldı

İş Sanat açıldı

Pandemi döneminde İş Sanat’ın “Umut ve Dayanışma” adını verdiği çevrimiçi sezonunda çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan ve o dönemin sembolü haline gelen İstanbul Ensemble, bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in batonu altında açılış konserini gerçekleştirdi.

İş Sanat açıldı
banner17

İş Sanat yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall’da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açtı, seyircinin büyük beğenisini kazanan konserde solist olarak çellist István Várdai sahne aldı.  Seyircili olarak canlı kayda alınan konser, 17 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da Youtube kanalında, ilk gösterimiyle yayında olacak. Konser aynı zamanda çevrimiçi sezonun da açılış konseri olacak.

Pandemi döneminde İş Sanat’ın “Umut ve Dayanışma” adını verdiği çevrimiçi sezonunda çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan ve o dönemin sembolü haline gelen İstanbul Ensemble, bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in batonu altında açılış konserini gerçekleştirdi.

2014 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği konserin ardından ikinci defa İstanbul seyircisiyle İş Sanat’ın yeni sezon açılışında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren István Várdai ise konserde viyolonsel repertuvarının en tanınan eserlerinden biri olan Edward Elgar’ın viyolonsel konçertosunu seslendirdi.

Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkeleri dahil olmak üzere ABD'de ve Güney Amerika'da da konserler yöneten Rengim Gökmen’in yönetiminde gerçekleşen İş Sanat 22. sezon açılış konserinin programında ayrıca Gioacc­hino Rossini’nin ‘Hırsız Saksağan Uvertürü’ ve Ludwig van Beethoven’ın ‘Pastoral’ Senfonisi yer aldı. Konserin bitiminde orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser, 17 Kasım Çarşamba saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
ÇEVRİMİÇİ SEZONUİŞ SANAT’IN17 KASIM’DA BAŞLIYOR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1