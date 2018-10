İş yapma kolaylığında Türkiye'den “rekor“ iyileşme

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporu'nda Türkiye'nin büyük bir başarı gösterdiğini belirterek, "Buna göre, ülkemiz 190 ülke arasında bir önceki rapora göre 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur." ifadesini kullandı.



Varank, yazılı açıklamasında, yatırımları kolaylaştırmak, yatırımların ihracata, istihdama ve teknolojiye katkılarını artırmak için tedbirler almaya devam ettiklerini bildirdi.

Türk ekonomisinin daha üst basamaklara tırmanmasının ve kalıcı refah artışlarının daha fazla yatırım ve üretimle mümkün olacağına işaret eden Varank, bu nedenle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha fazla doğrudan yatırım yapması için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini aktardı.



Varank, bu çalışmalar kapsamında çok önemli bir gelişmenin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporu bugün açıklandı. Bu rapor, pek çoğunuzun aşina olduğu üzere, ülkelerin yatırım ortamlarını inceleyerek, karşılaştırmalı bir İş Yapma Kolaylığı Endeksi hazırlıyor. Buna göre, ülkemiz 190 ülke arasında bir önceki rapora göre 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur."



- Türkiye'den 17 basamaklık ilerleme



Türkiye'nin son bir yılda yatırım ortamını geliştirmek adına attığı büyük adımlardan bazılarının henüz iş hayatına tam yansımadığından hareketle; önümüzdeki yıllarda İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde daha da üst sıralara çıkmanın bu sürecin doğal bir sonucu olacağını aktaran Varank, "Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde Türkiye'nin gösterdiği 17 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, elde edilen başarının önemini vurgulayarak, söz konusu rapor ve İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nin, 2003'ten bu yana Dünya Bankası tarafından düzenli olarak yayımlandığını ve ülkelerin yatırım ortamlarını 10 alt başlık altında kıyaslamalı olarak değerlendirdiğini anımsattı.



Bu alt endekslerin inşaat izinlerinden krediye erişim prosedürlerine, vergi ödeme süreçlerinden dış ticarete kadar iş hayatının birçok evresini kapsadığına işaret eden Varank, bu kriterlerin her birinde en iyi performans gösteren ülkelere göre diğer ülkelerin göreceli bir sıralamaya tabi tutulduğunu ve 190 ülkeyle ilgili iş yapma kolaylığı sıralamasının oluşturulduğunun bilgisini verdi.



- "Çalışmalar kamu ve özel sektör iş birliğinde sürdürülüyor"



Varank, bu sıralamanın uluslararası yatırımcılar tarafından yatırım kararı vermede karşılaştırmalı ve yol gösterici bir rehber olarak kabul edildiğini belirterek, yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının 16 yıldan bu yana Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından koordine edildiğini hatırlattı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün, kurulun sekreterya hizmetlerini yürüttüğünü bildiren Varank, söz konusu kurulun çalışmalarını kamu ve TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK gibi özel sektör iş birliğiyle sürdürdüğünü aktardı.



Varank, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik her adımın kamu ve özel sektörün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini, YOİKK'in bu alanda tüm dünyada örnek bir yapı olarak kabul edildiğini kaydetti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin asgari seviyeye indirilmesi, yatırım süreçlerine ilişkin süre ve maliyetlerin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan YOİKK eylem planı çerçevesinde, yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefleyen 7099 ve 7101 sayılı kanunlar bu yıl mart ayında yürürlüğe girmiş bulunmakta. 7099 sayılı kanunla, şirket kuruluşlarında ticaret sicil müdürlüklerinin tek durak haline getirilmesi, inşaat ruhsatı süreçlerinin sadeleştirilmesi, tapu işlemlerinin, dış ticaretin, telekomünikasyon altyapı izinleri süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik kapsamlı mevzuat değişiklikleri gerçekleştirildi. 7101 sayılı Kanunla, iflas erteleme kurumu kaldırıldı ve yeni bir kurtarma anlaşması sistemi getirildi. Bu sistemle, şirketlerin ve alacaklıların haklarını etkin ve daha adil bir şekilde koruyabilmesine imkan sağlandı."

- "Gelişmeler kararlılığımızın bir sonucudur"



Raporda Türkiye'ye ilişkin alt başlıklar incelendiğinde en çok ilerlemenin 52 basamakla sözleşmenin icrası, 45 basamakla krediye erişim prosedürlerindeki iyileşme, 37 basamakla inşaat izinleri ve 30 basamakla şirket tasfiyesi başlıklarında gerçekleştiğini bildiren Varank, şu ifadeleri kullandı:



"Bu gelişmeler yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kararlı tutumumuzun somut bir sonucudur. Sözleşmenin icrası alanında sağlanan ilerleme, Adalet Bakanlığımızca yürütülen adli süreçlerin yakından takibi mekanizması sayesinde mümkün oldu. Krediye erişim, taşınır rehnine ilişkin düzenlemeler ile kolaylaştırıldı. Ayrıca inşaat izinleri ve şirket tasfiyesi başlıklarında süreçlerin sadeleştirilmesi sonucunda kayda değer bir ilerleme sağlandı."



Varank, Dünya Bankası'nın raporunda sağlanan önemli gelişmenin özverili çalışmaların gurur verici bir sonucu olduğunu bildirerek, "Sağladığımız bu ilerleme her zaman geldiği noktadan daha iyisi için çalışan hükümetimiz için elbette yeterli değildir. Yeni sistemde de tüm kamu paydaşlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte iş ortamımızdaki iyileşmeyi daha ileri seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, bu başarıdaki katkılarından dolayı bir önceki dönem Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Recep Akdağ'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla uyumlu bir şekilde düzenlemeler konusunda katkı sağlayan tüm bakanlıklara, kamu kurumlarına ve özel gayretlerinden dolayı TOBB'a teşekkürlerini iletti.