İşe 350 kişi daha alacak

Pandemi sonrasında artan online siparişler nedeniyle e-ticaret kapasitelerini 5 katına çıkardıklarını bildiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu ihtiyaca cevap vermek için şimdiye kadar 350 kişiyi işe aldıklarını, buna karşın gönderim hızının istedikleri seviyeye gelmediğini belirterek 350 kişi daha alacaklarını açıkladı.

Bir grup gazeteci ile ilk online basın toplantısını gerçekleştiren Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın 2019 performansını değerlendirdi, 2020 yılının ilk çeyreği ve koronavirüs salgını ardından yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle, kendilerini birkaç sene sonrası için hazırladıkları ortamın tam ortasında bulduklarını ifade eden Kartallıoğlu, e-ticarette yaşanan yoğunluğa cevap verebilmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu alanda kapasitelerini çok kısa bir sürede 5 katına çıkardıklarını ve 350 yeni istihdam sağladıklarını açıklayan Kartallıoğlu, buna karşın şu anda gelen siparişlere 6 gün sonrası için cevap verebildiklerini bildirdi. Kartallıoğlu, ilk hedefin bu süreyi 5 güne çekmek olduğunu, bunun için de 350 kişilik bir istihdam daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

Öte yandan pandemi sonrasında sepet başına yapılan ödeme tutarlarında 2 kata yakın büyüme yaşandığını bildiren Kartallıoğlu, "Müşteri frekansı ise düştü. Haftada, 10 günde bir gelmeye başladılar. Tüm market ve e-ticaret kanalımıza baktığımızda ise en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını görüyoruz" dedi.

GÜNLÜK GÖNDERİM KAPASİTESİ 5 KAT ARTTI

Koronavirüs salgını ile birlikte ilk günden itibaren Carrefoursa.com’da ve Online Market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğinin yüzde 100’den fazla artış gösterdiğini, mobil uygulama indirmelerinin 5 kart arttığını ve ziyaretçilerin yüzde 80’inden fazlasının mobil cihazlardan giriş yaptığını dile getiren Kutay Kartallıoğlu, şöyle konuştu:

"Carrefoursa.com’da günlük gönderim kapasitemiz, 5 katına çıktı. Tüm marketlerimizdeki çalışanlarımız, e-ticaret operasyonlarımıza destek veriyor. Süreç doğrultusunda kapasitemizi artırmak ve müşterilerimize daha fazla zaman dilimi yaratmak için çalışıyoruz.

Salgın çerçevesinde evde daha fazla vakit geçirilmesi dolayısıyla et, balık, meyve sebze ve süt ürünlerinin alışverişinde %50’ye varan bir artış gözlemledik. Süreç doğrultusunda son bir ayda sepet başına yapılan ödeme tutarlarında 2 kata yakın büyüme söz konusu. Tüm market ve e-ticaret kanalımıza baktığımızda ise en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını görüyoruz.

Gıda dışı tarafında ise çöp torbaları, temizlik bezleri, kullan at eldiven gruplarının içinde bulunduğu ev düzeni kategorisinde 2 kat artış yaşandı. Bunların yanı sıra saklama kapları, yiyecek koruyucular, mutfak aksesuarları gibi mutfak ihtiyaçları da yaklaşık %30 büyüdü. Evcil hayvanları olanlar da alışverişlerini artırdılar, bu grupta da %55’lik bir artış yaşadık.

Elektronik tarafında özellikle küçük ev aletleri, telefon, bilgisayar – tablet, aksesuar grupları, Nisan ayında %35’lik bir büyüme gösterdi. Bu grupta sırasıyla, Bilgisayar -Tablet, Yazıcı, Modem gibi ailelerin olduğu Bilgisayar kategorisi, Netflix, Digiturk, bilgisayar oyunları vb. dijital ürünler, cep telefonları büyüyerek paylarını arttırdılar.”

"Ne lazımsa yapmaya hazırız"

"CarrefourSA olarak 52 ildeki 638 marketimiz, 9 depomuz ve 10.584 çalışanımızla ne lazımsa yapmaya hazırız" diyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, salgınla birlikte çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak adına kamu bilinciyle çalıştıklarının altını çizerek; "Salgının ülkemizi etkilemeye başladığı ilk gün itibari ile Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yönergelerini uyguluyoruz. İlk etapta çalışanlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımlarımızı yaptık, 30 dakikada bir el yıkama prosedürünü devreye aldık ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulamaya başladık. Marketlerimizde ve Carrefoursa.com Onlina Marketimizde kullanılan tüm araç – gereçleri belli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Kasalarımıza koruyucu paravanlar yerleştiren Türkiye’deki ilk perakende markası olduk. Tedarikçilerimizle iletişime geçerek depolara ve marketlere ürün teslimleri sırasında uygulayacakları hijyen kurallarını aktardık. Müşterilerimiz için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı başlattık. Market içindeki kuralları hem afişlerle hem de anonslarla duyuruyoruz. Ödemelerde nakit yerine temassız özelliği bulunan kartların kullanımını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Öncelikli sağlık çalışanlarına

Kutay Kartallıoğlu, salgınla birlikte marketlerde sağlık çalışanları için özel kasa açmaya başladıklarını, CarrefourSA Kart kullanan sağlık çalışanlarına da kasada %5 indirim sağladıklarını sözlerine ekledi. Kartallıoğlu, Carrefoursa.com Onlina Markette 60 yaş üzerindekiler ile sağlık çalışanları için öncelikli teslimat uygulaması başlattıklarını dile getirdi.

“Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına hizmet ağımızı genişleterek “Alo Sipariş” hizmet noktasını 150’den fazla mağazada hizmete çıkardık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını gün içerisinde kapılarına teslim edebiliyoruz.

Eve sipariş Ramazan menüsü hizmeti

Kutay Kartallıoğlu, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin en uygun fiyatlı ve kaliteli Lezzet Arası Ramazan Menümüzü oluşturduk. Salgın nedeni ile Lezzet Arası Restoranlarımız evlere servis hizmetine başlıyor.” diyerek Lezzet Arası Restoranları’nın Ramazan döneminde paket servis hizmeti vereceğini açıkladı.

Paket servis hizmeti Ramazan’ın ilk günü olan 24 Nisan Perşembe itibari ile başldı. İstanbul Lezzet Arası Restoranları ile başlayan hizmet yakında Bursa, Adana, Mersin ve İzmir Lezzet Arası Restoranlarında da geçerli olacak. Seçenekli olarak hazırlanan Lezzet Arası Ramazan menüsünün fiyatı 39,90 TL. Ramazan menüsünde mercimek çorbası, hurma, zeytin, dilim pide, su, mevsim salata, ana yemek olarak ızgara köfte veya fırında patatesli tavuk ve tatlı olarak güllaç yer alıyor.