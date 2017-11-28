İslami finans hızlı büyüyor

BARSELONA (AA) - TUBA ŞAHİN - İslami Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, İslami finans sektörünün hızla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye, Endonezya, Orta Asya ve Afrika bizler için çok önemli. Sektörün bu ülkelerde büyüme potansiyeli oldukça yüksek." dedi.

Belatik, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen 11. Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami finans sektöründeki büyümeyi ve geleceğe ilişkin beklentileri değerlendirdi.



Konseyin her yıl İslami finans konusunda farklı ülkelerde toplantılar gerçekleştirdiğini anımsatan Belatik, gelecek yılki global forumunun nisanda Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Belatik, İslami finans altyapısı ve düzenlemesi olmayan ülkelerle çalıştıklarına işaret ederek, bu ülkelere İslami finansın ülke ekonomisine, sürdürülebilir kalkınmaya, sorumlu yatırımlara ve KOBİ'lerin finansa erişimlerine katkısını anlattıklarını bildirdi.

İslam bankacılığında faize bağlı kaldıraç etkisinden dolayı aşırı borçluluk oluşmayacağına dikkati çeken Belatik, "Bir ülkede İslami bankalar varsa, o ülkenin finansal sistemi diğerlerine göre daha istikrarlıdır." diye konuştu.

Belatik, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası organizasyonların da sektörü desteklemeye başladığını vurgulayarak, "Onlar da gördü ki İslami finans öz sermayeye dayanan, adil ve gerçekten KOBİ'lere finansman sağlayan bir sistem. Gereken düzenlemeler yapılır ve yasal altyapı oluşturulursa İslam bankacılığı daha fazla gelişir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu ve Malezya'da sektörün belirli bir büyüklüğe ulaştığı için büyüme potansiyelinin yavaşladığını anlatan Belatik, şöyle devam etti:

"Ortadoğu bu pazarın büyük kısmına sahip ama son 3-5 yıldır büyüme özellikle Ortadoğu dışındaki ülkelerde gerçekleşiyor. İslami finans sektörü hızla büyüyor. Türkiye, Endonezya, Orta Asya ve Afrika bizler için çok önemli. Sektörün bu ülkelerde büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Çünkü halen İslami bankacılık çok büyük değil."

Antalya'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde de İslami finansın gündeme geldiğini anımsatan Belatik, bu toplantılarda KOBİ'lerin ve altyapı yatırımlarının finansmanında katılım bankacılığının rolüne dikkat çekildiğini dile getirdi.

- "İslam bankacılığı, finansal krizlere karşı daha dirençli"

Belatik, finansal sektörün dünya gayrisafi yurt içi hasılasının 8-10 katı büyüklüğünde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu normal değil. Bunu İslami finansta yapamazsınız. Yapacağınız her şey varlığa dayanmalı. İşlemleriniz gerçek varlıklara, aktiflere göre olmalı. İslami finansı uygularsanız finansal krizlerle karşılaşmazsınız. Çünkü İslam bankacılığı finansal krizlere karşı daha dirençli. 2008 krizi başlarda finansal boyuttayken İslami finans bilinmiyordu. Sonrasında finansal sorunlar ekonomik krize dönüşünce sektörün adı duyulmaya başlandı. IMF ile de son 2-3 yıldır mali istikrar üzerine çalışıyoruz."

CIBAFI'nın İslam bankalarını dünyada temsil etmek amacıyla kurulduğunu anımsatan Belatik, eğitimler ve sertifikasyonlar yoluyla üye bankaların mesleki gelişimlerine de yardımcı olduklarını bildirdi.

Belatik, "Konseyimiz, İslami finansal kuruluşlar için küresel boyutta bir şemsiye kuruluş olarak hareket etmektedir. Konsey, İslam Kalkınma Bankasının katkılarıyla 2001'de Bahreyn'de kuruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı ile yakın çalışma yürütüyoruz. Amacımız İslami finans sektörünün geliştirilmesi." dedi.

- "Türkiye'nin hedefi iddialı ama başarılabilir"

Türkiye'nin, bankacılık sektöründe katılım bankalarının payını 2023'te yüzde 20'ye çıkarma hedefini değerlendiren Belatik, bunun iddialı ama başarılabilir bir hedef olduğunu söyledi.

Belatik, bu hedefe ulaşmak için Türkiye'de ciddi çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, katılım bankacılığının payının artırılması için farkındalığın önemli olduğunu vurguladı. Belatik, "Türkiye gibi ülkelerde sadece İslami denmesi yeterli değil, daha fazlasını görmek istiyorlar. Bunun sadece faizsiz bankacılık olmadığını, helal ya da haramdan ibaret olmadığını anlatmalıyız." diye konuştu.

Konseyin yılda bir ''Global Forum'' gerçekleştirdiğini ve bu toplantılarda İslami finansın ele alındığını ifade eden Belatik, gelecek yılki forumun nisanda Türkiye'de yapılacağını kaydetti.