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İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı

İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Kasım döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 23.6 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.1 puanlık artış ile yüzde 12.6 oldu.

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Türkiye İstatistik KurumuTÜİKIşsizlikFlaş
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