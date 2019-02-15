İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Kasım döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.



Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 23.6 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.1 puanlık artış ile yüzde 12.6 oldu.