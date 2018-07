İstanbul rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yılın ilk yarısında her 69 saniyede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise her 140 saniyede bir uçak iniş-kalkış yaptı. Aynı dönemde, 338 bin 74 sefer icra edilen İstanbul'un tüm havalimanları baz alındığında, ortalama her 46 saniyede bir uçağın indiği veya kalktığı belirlendi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında İstanbul havalimanları odaklı hava trafiğinde oluşan yoğunluk, istatistiki verilere de yansıdı.

Bu dönemde, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 67 bin 491, dış hatlarda 158 bin 943 olmak üzere, toplam 226 bin 434 uçaklık hava trafiği oluştu.

İlk 6 ayda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçak sayısı, iç hatlarda 71 bin 276, dış hatlarda 40 bin 364 olarak kaydedildi. Söz konusu havalimanında bu dönemde 111 bin 640 uçaklık trafik yaşandı.

İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ilk yarısında 321 bin 994 uçak iniş ve kalkış yapmıştı.

Bu yılın ilk 6 ayında iki havalimanı merkezli düzenlenen sefer sayısı 338 bin 74 olarak kayıtlara geçti. Yılın aynı döneminde geçen seneye göre hava trafiğinde 16 bin 80 seferlik artış kaydedildi.

Öte yandan icra edilen binlerce seferde kullanılan İstanbul'daki havalimanlarında, iniş-kalkış yapan uçakların zamana göre sıklığı açısında da yoğunluk yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda ilk 6 ayda 226 bin 434 uçak iniş ve kalkış yaptı. Buna göre, havalimanında yaklaşık 69 saniyede bir uçak pistten ayrıldı veya piste indi.

Sabiha Gökçen Havalimanında ise aynı süreçte 111 bin 640 uçaklık trafik icra edilirken, yaklaşık 140 saniyede bir uçağın inip kaktığı hesaplandı.

Bu dönemde İstanbul havalimanlarını 338 bin 74 uçağın kullandığı göz önüne alındığında ise 46 saniyede bir uçağın iniş kalkış yaptığı tespit edildi.