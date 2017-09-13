Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

İstavrit bolluğu fiyata yansıdı

- Kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor

İstavrit bolluğu fiyata yansıdı

EDİRNE (AA) - Denizlerdeki istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. Kilogramı 10 liraya kadar düşen istavritin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.
Geçen balık mevsimini kilogramı 15 liradan kapatan istavritin fiyatı, bolluk nedeniyle 10 liraya kadar düştü.
Sezonun başlamasıyla denizlerdeki bereket tezgahlara da yansıdı. Sezon başında uskumruda görülen bolluk bugünlerde istavritte de yaşanıyor.
-Ucuz balık hem vatandaşları hem de balıkçıları sevindirdi
Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Hamza Köksoy, bu yıl sezonun çok güzel başladığını söyledi.
Bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Köksoy, "Bu sezon çok güzel başladı. Çok memnunuz. Sezon başlamasıyla uskumru bolluğu yaşadık. Uskumrudaki bolluk devam ediyor ve kilogramını 5 liraya satıyoruz. Şimdi sıra istavrite geldi. Denizlerde çok güzel istavrit bolluğu var. İstavritin kilogramını 10 liradan satıyoruz." dedi.
- "Böyle giderse daha da düşer"
Balıkçı Feridun Bisteren de istavritin kilogram fiyatının daha da düşmesini beklediklerini belirtti.
Tezgahlarda istavrit bereketi yaşandığını vurgulayan Bisteren, "Tezgahlarımızı istavrit süslüyor. İstavritin fiyatı geçtiğimiz sezon sonuna göre yüzde 50 düştü. Satışlar çok güzel. Vatandaşın ilgisi çok iyi. Denizlerimizin bereketini yaşıyoruz." diye konuştu.
İstavrit satın alan vatandaşlardan Hasan Kara ise denizlerdeki balık bolluğunun vatandaşı memnun ettiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IstavritBollukBalıkçı Hamza KöksoyAvlanma  sezonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5