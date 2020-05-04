İşte 135 yıllık Pepsi

Bugün 135 yaşında olan Pepsi, kuşkusuz dünyanın en çok bilinen markalarından biri. Pepsi’nin hayata geçtiği günden bu yana birçok yeniliğe imza attığını biliyor muydunuz? İşte Pepsi'nin çok fazla markaya nasip olmayacak bu uzun ömründe belki de daha önce hiç duymadığınız ilginizi çekecek detaylar…

“BRAD’İN İÇECEĞİ”

Kuzey Carolinalı eczacı Caleb Davis Bradham, 1893’te ‘Brad’in İçeceği’ adını verdiği içeceği, eczanesinde bir gazoz çeşmesinden satmaya başladı. İçeceğinin ‘dispepsi’ye (hazımsızlık) iyi geldiğine inanan Bradham, 5 yıl sonra içeceğine Pepsi-Cola adını verdi. Hatta 1898’de satışa sunulan yeni Pepsi-Cola’nın formülüne hazmı kolaylaştıran “pepsin” enzimi ve “vanilya” da kattı.

LOGOSU 11 KEZ DEĞİŞTİ

Marka, logosunu 11 kez değiştirdi. Orijinal Pepsi-Cola yazısı birkaç küçük değişiklik yapılarak 1950’li yıllara kadar kullanıldı. 1962’de ‘Cola’ ifadesi tarihe karıştı. Pepsi’nin logosu son olarak 2008’de yenilendi.

KAMYONLA İLK İÇECEK

Pepsi, 135 yıllık tarihinde pek çok yeniliğe imza attı. Dağıtımda at arabası yerine motorlu taşıt kullanan ilk içecek şirketi Pepsi oldu. 1908’de başlayan kamyonla dağıtım, ürünün daha geniş pazarlara ulaşmasını sağladı.

PET ŞİŞEYİ KULLANAN İLK MARKA

1970’li yıllarda icat edilen pet şişeyi kullanan ilk şirket de yine Pepsi oldu. Kırılmayan, içeceklerin niteliğini bozmayan ve daha fazla içecek konulması sağlayan pet şişeler, Pepsi sayesinde içecek sektörünün standartları arasına girdi.

TENİS RAKETİ BİLE VAR

Pepsi dünyanın en çok patent sahibi şirketleri arasında yer alıyor. Pepsi’nin sahip olduğu 500’den fazla patent arasında içecek sektörü dışında ürünler de yer alıyor. Bunlar arasında bir tenis raketi bile var. 1970’li yılların ortasında Pepsi, geleneksel ahşap çerçeve ve naylon ağ yerine, yüksek genlik katsayılı takviyeli sentetik reçine kullanan ilk raketin patentini aldı.

FASULYELİ PEPSI

Pepsi, dünyanın pek çok ülkesinde yerel tatlar içeren değişik formüllerle tüketiciyle buluşuyor. En sıra dışı tatlar Japonya’da! Japonların çok sevdiği adzuki fasulyesi, çilekli süt, biftek otu, salatalık, baobab ağacı meyvesi, yoğurt ve tuzlu karpuz gibi tatlar da Pepsi formülünde yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN DE İLKLERİ PEPSI'DEN

Pepsi'nin 2002 yılında piyasaya sürdüğü Pepsi Twist ülkemizin ilk limonlu kolası unvanına sahip. Ayrıca 2007 yılında çıkan Pepsi Max de Türkiye'nin ilk şekersiz kolası olarak tarihe geçti.

GELECEĞE DÖNDÜK!

Geleceğe Dönüş serisinin 1989 yılında vizyona giren 2. filminde, 2015 yılına giden kahramanımız Marty gençlerin ‘Pepsi Next’ ve ‘Pepsi Perfect’ içtiklerini görüyordu. Pepsi, bu ‘hayali’ iki markaya kısa süreli olsa da hayat verdi. Pepsi Next, 2013-2015 yılları arasında piyasada kaldı. Pepsi Perfect ise 2015’te sınırlı sayıda, koleksiyon ürünü olarak piyasaya çıktı.