İşte beklentiler

Marketing Türkiye'de yer alan Armut.com, 652 üyesinin katıldığı bir araştırmayla hizmet sektörünün normalleşme sürecini nasıl geçirdiğini ve KOBİ’lerin beklentilerini gözler önüne serdi.

Araştırmaya katılan hizmet verenlerin bulunduğu lokasyonların yüzde 89’unda sokağa çıkma yasakları uygulanırken, yüzde 90’ı Covid-19’la beraber işlerinin azaldığını söylüyor. Yüzde 4’lük bir grup ise bu süreçte işlerinin arttığını belirtiyor. Hizmet sektöründeki en büyük problem nakit akışını sağlamak olarak ön plana çıkıyor. Bunu takip eden problemler arasında kredi kartı ödemeleri, kişisel ihtiyaçlara dayalı ödemelerin yapılması ve banka kredisi ödemek görünüyor.

Son 10 günlük süreçte işlerde hareketlenme görünüyor

Katılımcıların yüzde 51’i son 10 günlük süreçte Covid-19 salgınının başlangıç zamanına göre işlerinin arttığını söylüyor. Özellikle tadilat ve tamirat kategorilerinde bu artış göze çarparken, düğün ve etkinlik kategorilerinde bir artış gözlenmiyor.

Çoğunluk salgının 2020 sonuna kadar biteceğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 57’si virüs salgınının 2020 sonuna kadar biteceğini düşünüyor. Yüzde 34’ü 2021 yılı içinde bitmesini beklerken, yüzde 9’u ise 2022 yılına kadar süreceğini düşündüğünü belirtiyor.

En çok sokağa çıkma yasağından etkileniyorlar

Armut.com hizmet verenlerin yüzde 93’ü devletin açıkladığı normalleşme süreci adımlarından haberdar. Bu süreçte işlerini etkileyen en büyük karar sokağa çıkma yasakları olarak ön plana çıkıyor. Alınan önlemlere bakıldığında ise, eldiven maske kullanımı, aynı ortamda daha az kişiyle çalışma ve özel araç kullanmanın öncelikli olduğu görünüyor.

Bayram sonrası taleplerde artış öngürülüyor

Katılımcıların yüzde 63’ü bayram sonrası taleplerde artış olmasını beklerken, normalleşme süreciyle beraber işlerini toparlamak için devletten kredi, vergi tahsilatı ve iş yeri kirası konularında destek almanın kendilerine en çok yarar sağlayabilecek 3 konu olduğunu belirtiyorlar.