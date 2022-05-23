İşte en iyi pastacılar

İzmir Alsancak’ta bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen Master Of Cake- Pasta ve Çikolata festivalinde gerçekleştirilen Pasta yarışmasına Türkiye,İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden yaklaşık 200 pasta şefi başvurdu.

Her yıl farklı içeriklerle hazırlanan festivalde bu yıl ilk kez ekmek kategorisi de eklenerek yeni bir alan oluşturuldu. Festivalin ilk gününde yarışmaya başvuran pastaların teslim edildiğini ve jüri tarafından değerlendirildiğini söyleyen Master Of Cake Organizasyonu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, yarışmaya başvuran eserlerin kategorisine göre teknik, sanatsal, görsel ve lezzet açısından puanlandırıldığına dikkat çekti. Festival jürisi Daniel Dieguez ( İspanyol Cake Art sanatçısı ve Öğretmeni), Dada Marcic ( Hırvatistan- Pasta Şefi) , Mine Ataman ( Ankara -Ekmek şefi), Fatih Çınar ( İstanbul- Ekmek Şefi), Muharrem Arıcı ( Ankara -Ekmek Şefi) , Hikmet Özdemir (Pasta Şefi), Ozan Güngör ( Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -Öğretim Görevlisi) ve Pınar Barut'dan ( Kıbrıs -Doğu Akdeniz Üniversitesi -Öğretim Görevlisi) oluştu.

Master Of Cake İzmir- Pasta ve Çikolata Festivalinde en yüksek puanı alan Ayfer Özer festival birincisi olurjen kategorilerine göre ödül alan diğer isimler şöyle sıralandı.

Festival birincilik Ödülü - Ayfer Özer

Büyük Dekoratif Tasarım Ödülü - Süleyman Maden

Minyatür Dekoratif Tasarım Ödülü - Serpil Aydın

Şeker Hamuru/ Düğün Pastası - Gülten Çarkacı

Kutlama Pastası - Mervenur Çin

Kurabiye - Gülten Çarkacı

Çiçek Aranjmanı - Ayfer Özer

Saksı Çiçeği - Abrisham Sheikholeslami

3D Büst Kek - Mervenur Çin

Çikolata ve İzomalt - Büşra Büke

Pettifour - Gülten Çarkacı

Pasta Tasarım - Elmira Mathtomi

Cupcake - Fikriye Betül Gömeç

Ekmek kategorisi - Sema Geçgel

Grup Ekmek - Hatice Kübra Tikbıyık

Sanatsal ekmek - Neslihan Açıkgöz

Yöresel Lezzetler - Yıldız Yardım

Uluslararası Master Of Cake İzmir Festival Genel Koordinatörü Zümra Köse Uludoğan'ın “herşeyin pastadan olduğu bir platform olarak nitelendirdiği festivalde, dünyaca tanınmış İspanyol Cake art-kek sanatçısı ve öğretmeni Daniel Dieguez ”Yüzüklerin efendisi filmi Orman devi Ent” karakterini 400 kilo çikolata kullanarak aslına uygun el işçiliği ile bir sanat eseri şeklinde yaptı. Çocuk etkinlikleri, atölyeler ve konserlerin yer aldığı festival boyunca günde 10 bin gevrek ikram edilidi. Katılımcı firmalardan Katsan çikolata pasta şefleriKadir Pehlivan, Ergun Güner ve İsa Divleli tarafından ilk gün 750 kişilik orman meyveli yığma pasta yapılırken, ikinci gün ise İzmir'in kurtuluşunun 100.yıldönümü adına 500 kişilik çikolatalı pasta yapılarak ziyaretçilere dağıtıldı. Altınmarka Çikolata şefi Ekrem Aycı ise çikolata yapımına dair yaptığı sunumda ziyaretçilere bilgi verdi ve tadım yapıldı.Festival etkinliklerinde Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir Aşçılar Derneği tarafından organize edilen Down Sendromlu çocuklar tarafından sunulan defile renkli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Master Of Cake İzmir Festival Genel Koordinatörü Zümra Köse Uludoğan, “36 firmanın katıldığı festivalde 21 profesyonel şef farklı show ve tadımlarla hünerlerini de sergileme fırsatı buldu. Önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğimiz festivalimizi yurtdışına taşımayı planlıyoruz ve alt yapı çalışmalarına başladık. Bir sonraki festivalimizde pasta ve çikolata severler için yeni alanlar ve sürprizler için olacak.” açıklamasını yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun katıldığı festivalin ödül töreninde kategorilere göre kazanan isimlere ödülleri takdim edildi.