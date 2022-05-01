İşte ihracatı artıracak üçlü

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) seçimlerinde Çetin Tecdelioğlu'na destek veren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayici ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), yeni dönemde dünyanın dört bir yanında 'Madein Türkiye' algısını pekiştirmek için ülkeler bazında çalışmalar yapacak.

Geçen seneyi 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörü yeni başkanını seçti. Çetin Tecdelioğlu ve yönetimi, kısa süre önce yapılan seçimlerde 1546 geçerli oyun 1039'unu alarak göreve geldi. Seçim sürecinde Tecdelioğlu ve ekibine en büyük desteklerden birini ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı STK'sı EVSİD verdi. Ev ve mutfak eşyaları sektörü İDDMİB'in yeni yönetiminde 3 isimle temsil ediliyor.

'Made in Türkiye' algısını daha yukarıya çekeceğiz

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve EVSİD Başkanı Talha Özger, birliğin yeni dönemde katma değeri yüksek projelere imza atacağını söyledi. Türkiye'nin tedarik zincirinde dünyanın odak noktası haline geldiğini söyleyen Özger şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlamak adına ter döküyoruz. İDDMİB'de yeni yönetim olarak sektör ihracatını hak ettiği seviyelere getirmeyi prensip edindik. İhracatı oturdunuz yerden artırmanız mümkün değil. Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin algısını daha yukarı seviyelere çekmek için projeler hazırladık. Bunları kısa süre içerisinde açıklayacağız. Ev ve mutfak eşyaları sektörü geçen yılı 3,4 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu yıl hedefimiz en az 4 milyar dolar. Bunu başarabilecek güçteyiz."

Yeni dönemde EVSİD önceki başkanı Burak Önder de tecrübelerini sektöre açacak. Önder'in özellikle Güney Amerika'da yaptığı çalışmaları sektör örnek olacak gösteriliyor.