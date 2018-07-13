İşte piyasa değerleri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 739 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 34.615.000.000 1,94 Koç Holding 32.256.623.196 1,10 Garanti Bankası 29.568.000.000 0,70 ASELSAN 29.548.800.000 5,86 Akbank 26.400.000.000 0,64 Tüpraş 24.954.273.280 3,45 Turkcell 24.288.000.000 1,71 Enka İnşaat 22.600.000.000 0,90 İş Bankası (C) 22.454.850.300 0,50 İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 2,27 Ford Otosan 20.475.598.500 6,34 Türk Hava Yolları 20.134.200.000 1,00 Bim Mağazalar 19.916.160.000 6,22 Yapı ve Kredi Bank. 18.583.512.825 0,59 Türk Telekom 16.310.000.000 3,28 Sabancı Holding 16.119.191.055 0,60 Anadolu Efes 11.842.105.260 1,07 Tofaş Oto. Fab. 10.670.000.000 3,57 Şişe Cam 10.417.500.000 1,03 Vakıflar Bankası 10.175.000.000 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştı