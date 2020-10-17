İşte SUV’un lideri

10 yıldan uzun süredir segmentinde güçlü imajıyla ve performansıyla yer alan Nissan Qashqai, 2.624 adetlik Eylül 2020 satış rakamıyla tüm otomobil satışlarında 5. sıraya yükseldi.



Türkiye’de sağlık kaygıları sebebiyle binek otomobillere ilgi devam ederken, ÖTV artışına rağmen Eylül ayında otomobil satışları tüm tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 90 bin adetin üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında, kompakt SUV sınıfının yaratıcısı olan ve hem bireysel hem aile kullanımına da uygunluğuyla son 10 yılı aşkın süredir segmentinin gözdesi Nissan Qashqai, rekor kırılan Eylül ayında SUV sınıfında en çok satan otomobil oldu.

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan Türkiye’nin ayrıcalıklı satış ve satış sonrası hizmetiyle sunulan Nissan Qashqai, güçlü performansı ile olduğu kadar sportif, dinamik ve sofistike tasarımıyla da çok beğeniliyor. Dünyanın ilk crossover’ı olan Qashqai, otomotiv sektöründe yeni bir çığır açmış, diğer markaları da peşinden sürüklemişti. Nissan Qashqai, akıllı park asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı yorgunluk algılama sistemi gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Nissan Qashqai’nin yenilenen SUV lideriliği ile ilgili konuşan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nissan Qashqai’nin çok güçlü ve prestijli bir imajı olduğunu ve 10 yıldan uzun süredir Türkiye’de tercih edilmeye devam edildiğini belirtti. Doğueri, “Nissan Qashqai’nin Eylül ayındaki başarısına vurgu yaparak, bunun için hem bizi tercih eden müşterilerimize hem de bu başarıda emeği geçen tüm Nissan ailemize teşekkür ederim” diye konuştu.