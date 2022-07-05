İşte tatilin analizi

Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olması seyahat severlerin bu tatil için popüler beldelere ya da memleketlerine gitme planlarını beraberinde getirdi. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com uçak bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama özelinde Kurban Bayramı verilerini açıkladı. Verilere göre Kurban Bayramı tatili için en çok uçak bileti alınan şehir Antalya olurken en çok otobüs bileti alınan destinasyon ise İstanbul oldu. Araç kiralamayı tercih edenlerin %78’i araçlarını havaalanından kiralarken, otel rezervasyonu yaptıran kişilerinse %75’i 4 günlük rezervasyon yaptırdı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulmasıyla birlikte seyahat severler tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmek için seyahat planlarını yapmaya başladı. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN.COM ise her tatil dönemi olduğu gibi bu tatil döneminde de seyahat verilerini açıkladı.

Havalimanlarında yoğunluk Arife günü başlayacak

Enuygun.com’un uçak bileti özelindeki verilerine göre 8-17 Temmuz aralığında en çok bilet alınan destinasyonlar sırasıyla Antalya, İstanbul, İzmir, Adana, Bodrum olurken, en çok uçak bileti alınan yurt dışı destinasyonları ise Bakü, Belgrad, Frankfurt, Münih ve Roma oldu. En popüler rotalar ise İstanbul-Antalya, İstanbul-Dalaman, İstanbul – Bodrum, İstanbul-Trabzon ve İstanbul-Adana olarak açıklandı. Uçak bileti alanların %38’i seyahat planları için 8 Temmuz Cuma Arife gününde, %28’i ise 9 Temmuz’da yani bayramın ilk gününde yola çıkacak. Dönüş için ise %29’u bayramın son gününü yani 12 Temmuz’u, %23’ü ise 17 Temmuz’u tercih edecek. Kurban Bayramı tatili için satılan en pahalı bilet İstanbul-Londra rotasında 1 yolcu için 12.494 TL olurken en ucuz uçak bileti ise Adana – İzmir rotasında 1 yolcu için 689 TL oldu.

Otobüs bileti özelinde en popüler rota Ankara-İzmir

Enuygun.com’un otobüs bileti verilerine göre 8 Temmuz-17 Temmuz arasında en çok bilet alınan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana olurken en popüler rotalar ise Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul- Adana ve Ankara-Antalya olarak sıralandı. Bayram için ödenen en yüksek otobüs bileti tutarı Van-İstanbul arasında 1 yolcu için 750 TL, en düşük tutar ise Kayseri-Nevşehir arasında 1 yolcu için 50 TL oldu. Otobüsle seyahat etmeyi tercih eden yolcuların %64’ü tek başına seyahat edecek.

En çok otel rezervasyonu yaptırılan şehir de Antalya

ENUYGUN.COM’un verilerine göre 8 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında otel rezervasyonu yaptıran kişilerin tercih ettiği şehirler sırasıyla Antalya, İstanbul, Balıkesir, Muğla ve İzmir olurken, tatilcilerin %75’i 4 gecelik bir rezervasyon yaptırdı. Enuygun.com’dan yapılan en yüksek tutardaki otel rezervasyonu Alanya için 5 kişi 4 gece 26.696 TL, minimum tutardaki rezervasyon ise Karabük için 2 kişi 4 gece 1.078 TL olarak gerçekleşti.

En düşük araç kiralama ücreti 1 günlük 515 TL

ENUYGUN.COM üzerinden yapılan araç kiralama rezervasyonlarına göre kullanıcıların %35’i 5 günden daha kısa süreliğine araç kiraladı. En çok araç kiralanan ilk 5 lokasyon sırasıyla Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Dalaman Havalimanı iken, en çok kiralanan 5 araç modeli Egea, Clio, i20, C Elysee ve Clio Hb oldu. Bu dönemde araç kiralama için ödenen en düşük ücret 1 günlük araç kiralama hizmeti için 515 TL oldu.

Enuygun.com Ticaret Direktörü Orkun Özkan: Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirdi

Kurban Bayramı seyahat verilerini yorumlayan Enuygun.com Ticaret Direktörü Orkun Özkan, “Bir önceki döneme kıyasla uçak biletine talep %200 artarken otobüs biletine talep ise %60 oranında arttı. Veriler bizlere seyahat severlerin bu tatilde çoğunlukla ülkemizdeki seçenekleri tercih ettiğini gösteriyor. Kurban Bayramı özelindeki uçak bileti satışlarının %86’sı yurt içi uçuşlardan meydana gelirken yurt dışı uçuşlar ise %14 oranında. Yani bu tatilin iç turizm açısından son derece iyi bir fırsat olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Wingie Enuygun Group Hakkında

Wingie Enuygun Group, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, dijital düşünen ve kullanıcılarına en kusursuz deneyimi sunmak için çalışan seyahat odaklı bir teknoloji şirketidir. Wingie Enuygun Group, her ay en uygun seçeneklerle buluşturduğu 20 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veriyor. Hizmet verdiği alanlar arasında uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, kredi ve sigorta yer alıyor. 10 milyonun üzerinde uygulama indirme ile seyahat sektöründe öncü olma özelliğini taşıyan Enuygun; 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girme vizyonuna paralel olarak, global markası Wingie ile 5 dilde hizmet sunuyor.