İşte yılın anlaşması

TAV Havalimanları’nın Tunus’ta gerçekleştirdiği borç yapılandırması Bonds&Loans Turkey tarafından yılın altyapı finans anlaşması seçildi. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin lider markası TAV Havalimanları yedincisi düzenlenen Bonds&Loans Turkey Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Ödüller, Shangri-la Bosphorus İstanbul’da düzenlenen Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2021 konferansı sırasında sahiplerine verildi. Finans ve bankacılık sektörünün temsilcilerini ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin finans yöneticilerini bir araya getiren konferansta TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı (CFO) Burcu Geriş Türkiye’de borç yapılandırma ve erteleme üzerinde düzenlenen panelde konuştu.

TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı (CFO) Burcu Geriş “İki havalimanı işlettiğimiz Tunus’ta borç yapılandırması görüşmelerini Şubat 2021’de başarıyla sonuçlandırdık. Süreç içerisinde özellikle kreditörlerimiz, Tunus Havalimanı Otoritesi ve tüm paydaşların özverili çalışmaları ve destekleri başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Yapılandırma sonucunda TAV Tunus’un 2020 üçüncü çeyrek itibarıyla 371 milyon avro olan banka borcu 233,6 milyon avroya indi, böylece TAV Tunus şirketimiz sürdürülebilir bir borç yapısına sahip oldu. Bu işleme bağlı olarak bir defaya mahsus 109 milyon avro gelir kaydettik. Tüm tarafların ortak faydasını ortaya çıkaran bu zorlu anlaşmayı başarıyla tamamlamış olmaktan ve ödül almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Projede çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, danışmanlarımıza ve kreditörlerimize teşekkür ediyorum”

TAV Havalimanları Proje ve Kurumsal Finansman Koordinatörü Emre Mutlu “TAV Tunus borç yapılandırması işlemi sahip olduğu finansman yapısıyla örnek bir proje oldu. Süreç içerisinde çeşitli zorluklar yaşamamıza rağmen kreditörler ve ilgili taraflarla sağlıklı, yapıcı ve sorun çözen iletişimimizi devam ettirerek, Şubat 2021 yılında işlemin kapanışını başarıyla gerçekleştirdik. Bond&Loans tarafından bu işlemin yılın altyapısı projesi ödülüne layık görülmesi bizi ayrıca mutlu etti. Projeye katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma, kreditörlerimize ve danışmanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

TAV, Şubat 2021’deki borç yapılandırması öncesinde, Kasım 2019’da da Tunus hükümetiyle anlaşarak imtiyaz sözleşmesinin şartlarını yeniden yapılandırmıştı. TAV Havalimanları Tunus’ta Enfidha ve Monastir havalimanlarının 2047’ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor. İki havalimanı 2019’da toplam 3 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.