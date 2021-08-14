istegelsin'e katıldı

Uzun yıllar birçok önemli firmada marka ve gelir yönetimi konularında çalışan Özge Altıntaş, bundan böyle kariyerini istegelsin’de CGO görevini üstlenerek sürdürecek. Özge Altıntaş, istegelsin’in kanal, gelir, kampanya ve müşteri segment yönetiminden sorumlu olacak.

2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan Altıntaş, Mercedes Benz ve Şişecam A.Ş.’de tamamladığı MT programlarının ardından, iş hayatına Telekom sektöründe başladı ve uzun süre Avea’da çeşitli pazarlama pozisyonlarında çalıştı. Faturalı müşteri bazının yönetimiyle ilgili yeni müşteri kazanımı, mevcut müşterilerin gelir ve karlılığın yönetilmesi, deneyim ve süreçlerin iyileştirilmesi, müşterinin elde tutundurulması alanlarında uzun yıllar çalıştıktan sonra Avea’nın ardından Türk Telekom’da farklı görevler üstlendi. Burada da segment yönetimi tecrübesini ortaya koyduğu hem mobil hem evde internet müşterilerinin yer aldığı Premium Müşteri Segmentini yönetti. Altıntaş, son olarak AXA Sigorta’da Pazarlama Departmanı Müdürü olarak görev alıyordu.

istegelsin hakkında:

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