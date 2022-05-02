Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İstegelsin'e yeni CEO
İstegelsin'e yeni CEO
Biogaz var tesis yok
Biogaz var tesis yok
Türkiye'de yazacak
Türkiye'de yazacak
İşte ihracatı artıracak üçlü
Bu üçlü ihracatı uçuracak
e-ticarette yeni dönem
e-ticarette yeni dönem

İstegelsin'e yeni CEO

Online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren istegelsin’in yeni CEO’su Dehşan Ertürk oldu.

İstegelsin'e yeni CEO

Yıldız Ventures COO ve istegelsin Chief Commercial Officer olarak görev yapan Dehşan Ertürk, istegelsin’in yeni CEO’su oldu. Online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren istegelsin’in yeni CEO’su Dehşan Ertürk oldu. Dehşan Ertürk, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olduktan sonra 2001 yılında New York Şehir Üniversitesi Baruch Koleji’nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyerine hızlı tüketim sektöründe başlayan Ertürk, Amerika Birleşik Devletleri’nde danışmanlık ve pazar araştırma tecrübeleri de edinmiş ve Türkiye’ye dönerek Ülker’de çalışmıştır.

2006 – 2016 yılları arasında Türkiye’de telekom sektöründe üst düzey yöneticilik rolleri üstlenen Ertürk, 2014-2016 yılları arasında, Avea, Türk Telekom ve TTNET şirketleri tek çatı altında toplanırken Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüterek , bütünsel müşteri deneyiminin yeniden tanımlanmasına ve pazarlama faaliyetlerinin birleşmesine liderlik etmiştir.

Yıldız Holding ailesine 2020 yılında katılan Ertürk, istegelsin CEO’su olarak atanmadan önce Yıldız Ventures COO’su olarak çalışmaktaydı.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Istegelsin’in YeniCEO’su Dehşan Ertürk OlduDehşan ErtürkCEO’su Dehşan Ertürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1