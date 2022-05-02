İstegelsin'e yeni CEO

Yıldız Ventures COO ve istegelsin Chief Commercial Officer olarak görev yapan Dehşan Ertürk, istegelsin’in yeni CEO’su oldu. Online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren istegelsin’in yeni CEO’su Dehşan Ertürk oldu. Dehşan Ertürk, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olduktan sonra 2001 yılında New York Şehir Üniversitesi Baruch Koleji’nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyerine hızlı tüketim sektöründe başlayan Ertürk, Amerika Birleşik Devletleri’nde danışmanlık ve pazar araştırma tecrübeleri de edinmiş ve Türkiye’ye dönerek Ülker’de çalışmıştır.

2006 – 2016 yılları arasında Türkiye’de telekom sektöründe üst düzey yöneticilik rolleri üstlenen Ertürk, 2014-2016 yılları arasında, Avea, Türk Telekom ve TTNET şirketleri tek çatı altında toplanırken Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüterek , bütünsel müşteri deneyiminin yeniden tanımlanmasına ve pazarlama faaliyetlerinin birleşmesine liderlik etmiştir.

Yıldız Holding ailesine 2020 yılında katılan Ertürk, istegelsin CEO’su olarak atanmadan önce Yıldız Ventures COO’su olarak çalışmaktaydı.