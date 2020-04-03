İşten çıkarmayacak

Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt ile başlayan “işten çıkarmayacağız” mesajı yeni açıklamalarla devam ediyor. Doğtaş – Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da benzer bir açıklama yapmış ve kriz sonrasına hazırlandıklarını belirtmiti.

Yeni açıklama Daikin CEO’su Hasan Önder’den geldi. Türkiye’nin iklimlendirme sektörünün en yenilikçi firmaları arasında yer alan Daikin’in CAO’su Hasan Önder konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaşanan bu küresel koronavirüs krizinde, şirketimizin faaliyet gösterdiği iklimlendirme pazarının %50-60 bandında küçüleceğini tahmin ediyoruz. Buna rağmen, insan odaklı yönetim anlayışıyla tüm dünyada faaliyet gösteren Daikin’in alacağı önlemlerin temel amacı hiç kimseyi işten çıkarmamak olacak. Şirket olarak, tüm önlemlerimizi alarak bu süreçte yol arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek ve aile bağlarımızı güçlendirmek için çaba sarfetmeye devam edeceğiz.”