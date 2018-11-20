İthal et istemiyoruz

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tarım ve hayvancılık aslında milli bir meseledir. Çünkü üretken ve tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Yani ithal et istemiyoruz." dedi.

Vali Memiş, Aziziye ilçesindeki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda et ve süt üreticileri ile besicilerle bir araya geldi.

Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye'de ikinci, küçükbaş hayvan varlığı açısından ise beşinci sırada olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük meralarının Erzurum’da olduğuna dikkati çeken Memiş, "Katma değeri yüksek, hayvansal ve tarımsal üretim gerçekleştirmek gerekiyor. Tarım ve hayvancılık aslında milli bir meseledir. Çünkü üretken ve ve tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Yani ithal et istemiyoruz." diye konuştu.

Memiş, Erzurum'da tarım ve hayvancılık sektörünün öneminden bahsederek, bu alanlarda en iyi olabilmek için neler yapılması ve öncelikli olarak çözebilecek konuların ele alınması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu konularda sektör temsilcilerinin fikirlerini öğrenmek istediğini dile getiren Memiş, Erzurum’un elinde bulundurduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirip alanında en iyi ve cazibe merkezi olabilmesi için üretilecek bütün somut projelere destek vereceğini kaydetti.

- "Projelerle üretici ve çiftçiyi kalkındırmalıyız"

Vali Okay Memiş, tarım ve hayvancılık sektörünün stratejik bir sektör ve bütün dünyada devletlerin desteklediği alan olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunu devam ettirebilmek için bizlerin somut, ayağı yere basan, üretime yönelik projeler üretmemiz gerekmektedir. Yapacağımız projelerle üreticiyi, çiftçiyi kalkındırmamız gerekmektedir. Dolayısıyla girişimciyi de bu sayede kalkındırmış oluruz. Bunun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Çiftçisiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle herkes uzmanlık alanındaki bilgilerini doğru şekilde paylaşarak, kamu yararına projeler üretmeyi hedef edinirse, hep birlikte tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'de bir numara oluruz."

Toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilgili birlik başkanları katıldı.

Toplantıda daha sonra tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı.