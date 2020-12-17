İyi meyveci

Alanar Meyve, bahçe ve yaş meyve işleme tesislerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda İTU (İyi Tarım Uygulamaları) ve GLOBALGAP sertifikalarını almaya hak kazandı. ‘Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ doğrultusunda hedeflediği İTU ve GLOBALGAP sertifikalarını alan Alanar Meyve, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için çevre, insan, hayvan sağlığına zarar vermeyen karlı ve verimli bir tarımsal üretim yaptığını kanıtladı.

Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım’ın çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve, ‘Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ doğrultusunda İTU (İyi Tarım Uygulamaları) ve GLOBALGAP belgelendirilme kuruluşlarınca denetlendi. GLOBALGAP ve İyi Tarım Uygulamaları‘nın denetlenmesi sonucu ürünlerden numuneler alındı. Alınan numunelerden sunulan bulgular belgelendirme kuruluşları tarafından değerlendirildi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne raporlandı. Raporlamalar sonucunda Alanar Meyve’ye ait, Çanakkale Ezine (kiraz), Afyonkarahisar Sultandağı (kiraz), Antalya Serik (nar) ve Manisa Salihli (kayısı, erik, nar) bahçelerinde bulunan ürünler için GLOBALGAP ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikası, Buna ek olarak Bursa (incir), İzmir (kestane), Manisa (kestane), Aydın (kestane), Mersin (kiraz), Afyonkarahisar (kiraz), Konya (kiraz), İzmir (kiraz), Manisa (kiraz), Mersin (kiraz) ve Malatya (kayısı) illerinde bulunan grup üretici bahçelerindeki ürünler için GLOBALGAP sertifikası almaya hak kazandı.

Alanar Meyve’ye ait bahçeler 2003 yılından itibaren GLOBALGAP, 2010 yılından itibaren ise her sezon düzenli olarak İyi Tarım Uygulamaları (İTU) denetlemelerinden başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazanmanın gururunu taşıyor. Her yıl aldığı GLOBALGAP ve İTU sertifikasyonları ile insan sağlığına ve çevreye verdiği değeri kanıtlayan Alanar Meyve, bahçeden rafa güvenli gıda zinciri oluşturarak iç ve dış pazardaki iş ortaklarına güven veriyor.