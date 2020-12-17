Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar NBA göçmen yaşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı CHP
İyi meyveci
İyi meyveciliği belgelendi
Henkel'de üst düzey atama
Henkel O'na emanet
Japon efsanesi Suzuki 100 yaşında!
Bir asrı devirdi
Girişimci olun çağrısı
Girişimci olun çağrısı
Başarıya ortak arıyor
Başarıya ortak arıyor

İyi meyveci

Alanar Meyve’ye ait bahçeler 2003 yılından itibaren GLOBALGAP, 2010 yılından itibaren ise her sezon düzenli olarak İyi Tarım Uygulamaları (İTU) denetlemelerinden başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazanmanın gururunu taşıyor.

İyi meyveci

Alanar Meyve, bahçe ve yaş meyve işleme tesislerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda İTU (İyi Tarım Uygulamaları) ve GLOBALGAP sertifikalarını almaya hak kazandı. ‘Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ doğrultusunda hedeflediği İTU ve GLOBALGAP sertifikalarını alan Alanar Meyve, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için çevre, insan, hayvan sağlığına zarar vermeyen karlı ve verimli bir tarımsal üretim yaptığını kanıtladı.

Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım’ın çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve, ‘Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ doğrultusunda İTU (İyi Tarım Uygulamaları) ve GLOBALGAP belgelendirilme kuruluşlarınca denetlendi. GLOBALGAP ve İyi Tarım Uygulamaları‘nın denetlenmesi sonucu ürünlerden numuneler alındı. Alınan numunelerden sunulan bulgular belgelendirme kuruluşları tarafından değerlendirildi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne raporlandı. Raporlamalar sonucunda Alanar Meyve’ye ait, Çanakkale Ezine (kiraz), Afyonkarahisar Sultandağı (kiraz), Antalya Serik (nar) ve Manisa Salihli (kayısı, erik, nar) bahçelerinde bulunan ürünler için GLOBALGAP ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikası, Buna ek olarak Bursa (incir), İzmir (kestane), Manisa (kestane), Aydın (kestane), Mersin (kiraz), Afyonkarahisar (kiraz), Konya (kiraz), İzmir (kiraz), Manisa (kiraz), Mersin (kiraz) ve Malatya (kayısı) illerinde bulunan grup üretici bahçelerindeki ürünler için GLOBALGAP sertifikası almaya hak kazandı.

Alanar Meyve’ye ait bahçeler 2003 yılından itibaren GLOBALGAP, 2010 yılından itibaren ise her sezon düzenli olarak İyi Tarım Uygulamaları (İTU) denetlemelerinden başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazanmanın gururunu taşıyor. Her yıl aldığı GLOBALGAP ve İTU sertifikasyonları ile insan sağlığına ve çevreye verdiği değeri kanıtlayan Alanar Meyve, bahçeden rafa güvenli gıda zinciri oluşturarak iç ve dış pazardaki iş ortaklarına güven veriyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Alanar Meyveninİyi Tarım UygulamalarıGLOBALGAP Sertifikaları AldıMeyve Bahçeleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.