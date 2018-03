İyiliğin sigortasını yaptı

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan-Coqui, bir yıl içerisinde hayata geçirdikleri 3 özel sürdürülebilir çözüm ve inovasyon alanında 3 girişime verdikleri desteklerine ilişkin, “En büyük gururumuz daha iyi bir çevre, daha iyi bireyler, kurumlar ve toplum yaratılmasına katkı sağlamaya dair verdiğimiz sözümüzü tutabilmiş olmamız.” dedi.

Somersan-Coqui, sigorta sektöründe sürdürülebilirliğe ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini ve stratejisini oluşturduklarını bildirdi.

Allianz Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisinin iki önemli ayağı olan “önleyici çözümler” ile “girişimcilik ve inovasyon” temellerinde tüm 2017 hedeflerini yerine getirdiklerini ifade eden Somersan-Coqui, “En büyük gururumuz daha iyi bir çevre, daha iyi bireyler, kurumlar ve toplum yaratılmasına katkı sağlamaya dair verdiğimiz sözümüzü tutabilmiş olmamız. Sürdürülebilirlik çevrelerinde bile iddialı bulunan ‘her yıl 3 yeni sürdürülebilir çözümü hayata geçirme’ hedefinin yerine getirilmesi adına çalışan tüm ürün, çözüm sorumlularımız ve sürdürülebilirlik komitemize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Somersan-Coqui, Allianz Türkiye’nin önleyici çözümler kapsamında “iyi bireyler” adına attıkları adımla meme kanseriyle mücadelede “erken tanı hayat kurtarır” mottosuyla kadın sağlık sigortalılarına, teminat kapsamındaki mamografi haklarını hatırlattığını anlatarak, 40 yaş üstü kadın sağlık sigortalılarının 115 bininin 40 bin 500’üne ulaştıklarını, belirlenen kontrol grubundaki mamografi oranının da yüzde 8’den yüzde 54’e çıktığını, şimdiye kadar aranan sigortalıların yaklaşık yüzde 30’unun kendi kendine meme muayenesi konusunda ek bilgi talebinde bulunduğunu kaydetti.



- Elektrikli otomobillere özel kasko indirimi



Aylin Somersan-Coqui, ikinci sürdürülebilir çözümde “iyi çevre” hedefiyle adım atan Allianz Türkiye’nin, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birinin fosil yakıt kullanımı olmasından yola çıkarak elektrikli otomobillere kasko avantajı sağlanması çözümünü devreye aldığını, Allianz Türkiye’nin elektrikli otomobillerin kullanımını teşvik etmek amacıyla özel araç kategorisinde değerlendirilen yüzde 100 elektrikli otomobillerin kasko net primlerinde otomobil ve marka türüne göre değişen yüzde 20’ye varan indirim sağladığını bildirdi.

Allianz Türkiye’nin geliştirdiği bir başka çevre çözümüyle güneş enerjisi santrallerinde herhangi bir fiziksel hasardan bağımsız, olumsuz hava koşulları nedeniyle güneş ışınlarının düşük seviyede kullanılabilmesi sonucu oluşan kar kayıplarını teminat altına alan bir ürün de çıkardığını belirten Somersan-Coqui, “Kış aylarında bile güneşi gördüğümüz ender bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye’de 2 bin 737 saat güneşlenme süresine karşılık 860 megavat enerji elde ediliyor. Almanya’ya baktığımızda 1.600 güneşlenme süresi karşılığı 40 bin megavat enerji üretiliyor. Yani bizden yüzde 60 az güneşle 46 kat fazla enerji üretimi gerçekleştiriyorlar.” şeklinde konuştu.

Somersan-Coqui, Allianz Türkiye 2017 hedefleri çerçevesinde Türkiye sigorta sektörünün ilk Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) tabanlı sürdürülebilirlik raporunu yayımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilirlik adına sadece projeler yapmıyor, iş yapış şekillerimizin sürdürülebilir olabilmesi için iş süreçlerimize dair adımlar atıyoruz. GRI gibi uluslararası raporlarla her yıl ilerlememizi kayıt altına alıyor, şirket içinde çevresel konulardan yönetişim alanlarına, kadın-erkek eşitliğine kadar pek çok önemli göstergeyi ölçüm paneliyle takip ediyoruz. Allianz Türkiye olarak, 2017 yılında 2016’ya oranla yüzde 20 daha az elektrik, yüzde 6,3 daha az su ve kişi başına yüzde 7 daha az kağıt tükettik. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yüzde 26 artırdık ve yıllık 108 bin adet pet şişe kullanımını elimine ettik. Teknolojinin etkin kullanımı sayesinde seyahatlerden kaynaklanan karbon ayak izimizi de yüzde 4,3 düşürmeyi başardık.”

Bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyellerini harekete geçirirken, diğer yandan dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri için entegrasyonlar, üniversitelerle iş birlikleri ve Allianz Grubu ile inovasyon entegrasyonu konularına odaklandıklarını aktaran Somersan-Coqui, girişimcilik ekosisteminde TÜSİAD, GİRVAK ve Etohum gibi birçok kuruluşla gerçekleştirdikleri ortaklıkları anlattı.

Somersan-Coqui, “Aynı anda, birbirini besleyecek şekilde devreye aldığımız kurum içi ve kurum dışı girişimcilik programlarımızın ilk etaplarını başarıyla tamamladık ve destekleyeceğimiz 3 yenilikçi projeyi seçtik.” dedi.

Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi’nin 2017 yılında başlattığı kurum içi girişimcilik programına yapılan 90 başvurudan seçilen 7 proje hızlandırma aşamasını temmuz ayında tamamladığını, 2’sinin kuluçka aşamasına geçmeye hak kazandığını belirten Somersan-Coqui, programın son aşamasında teknoloji odaklı geleceğin anneleri için hazırlanan “BilenAnnem” mobil hizmet uygulamasının birinci seçildiğini, Allianz Türkiye çalışanları tarafından geliştirilen, geleceğin anneleri için oluşturulmuş bu mobil uygulamayla hamilelik sürecinin her adımında güvenilir bilgilerle annelere yardımcı olmanın hedeflendiğini kaydetti.

Somersan-Coqui, girişimcilerle kurulan iş birlikleri sayesinde yenilikçi iş modellerini sigortacılığın içerisine katarak yeni nesil sigortacılığı güçlendirmek isteyen Allianz Türkiye’nin destek verdiği bir diğer girişimin ise “SpiroHome” olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Allianz Türkiye olarak ‘SpiroHome’ ile KOAH hastalarının nefes kapasitelerini ve ilaç ihtiyaçlarını mobil platform üzerinden ölçümleyen ve gözlemleyen sağlık destek projesini de yürütmek üzere harekete geçiyoruz. Etohum ile birlikte yürüttüğümüz dış girişimcilik programı çerçevesinde ortaya konan bir diğer proje, ‘Gamester’ ile artırılmış gerçeklik uygulamalarını sigortacılığın risk yönetimi aşamasına taşımaya hazırlanıyoruz. Fabrika yangını ve yangın önleme sistemlerini simüle ederken riziko kontrol aşaması deneyimini yenilikçi bir şekilde ele alıyoruz. Kullanıcılar, sanal fabrikada yangın durumunda hangi önlemlerin alınacağını Vive gözlükle deneyimleyebiliyor.”



- “(Trafik sigortası) Yakında serbest piyasa ekonomisine geri döneceğimizi umuyoruz”



Bir gazetecinin, gelecek yıl hedeflerine ilişkin soru üzerine Somersan-Coqui, her yıl 3 sürdürülebilir ürün veya çözüm hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Somersan-Coqui, dijitalleşmede çok önemli hedeflerinin bulunduğunu belirterek, “Şu anda tüm iletişimimizin yüzde 67’si dijital olarak yapılıyor. Bizim hedefimiz yüzde 80’lere gelmek. Bu hedefe ulaşmak için adımları atacağız.” dedi.

Trafik sigortasına yapılan zammın sektörün zararını karşılayıp karşılamayacağına ilişkin soru üzerine Somersan-Coqui, “Trafik sigortalarında yüzde 5’lik bir fiyat artışı yapıldı. Enflasyon endekslemesine devam ediliyor. Bu memnuniyet verici. Fakat yedek parça ve normal enflasyon da oldukça hızlı şekilde ilerliyor. Geçen sene ortalamada yüzde 30’a yakın bir indirim yapıldı. Bizim hedefimiz serbest piyasa ekonomisine geri dönülmesi. Umuyoruz ki böyle bir yol çizilecek. Yakın bir zaman içerisinde serbest piyasa ekonomisine geri döneceğimizi umuyoruz.” diye konuştu.

Somersan-Coqui, BES’te 7,5 milyon müşterinin, kontratın bulunduğunu belirterek, “Otomatik katılımda cayma oranları yüksek olmasına rağmen 3,5 milyon katılımcı, kontrat yapılmış durumda. Bence bardağın boş değil, dolu tarafına odaklanmamız gerekiyor. Torba tasarıda cayma hakkını 2 aydan 6 aya çıkarılmasına yönelik düzenleme geldi. Gönül isterdi ki işveren katkısı da dahil olsun. Bunun da pozitif etkilerinin görüleceğini umuyorum. Biraz daha farkındalığın artırılmasıyla umuyorum ki cayma oranlarını düşürmeyi başarırız.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kendi kurumundan girişimcilerinin önerisi olan hamile kadınlara bilgi ve network sağlayan "BilenAnnem" uygulamasının hayata geçmesine, kurum dışından artırılmış gerçeklik tabanlı riziko kontrolüne olanak veren Gamester uygulamasına ve astım hastalarının nefes kapasitelerini kolayca ölçmelerini sağlayan SpiroHome girişimlerine destek verdi.İSTANBUL (AA) -