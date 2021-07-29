İyilik ekti ödülü aldı

Türkiye’nin kendi sektöründe en beğenilen şirketlerinden biri olan Eker Süt Ürünleri, Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri organizasyonunda ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadı. Eker, insan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarmak amacıyla yapılan İnsana Saygı Ödülleri'nde, tüm ödül koşullarını yerine getirerek, Kariyet.net müşterisi 30 bini aşkın işveren arasından 2020 yılı için ödül almaya hak kazanan sayılı markalardan biri oldu.

Sağlıklı ve lezzetli süt ürünleri üretmekle birlikte, marka konumlamasını; sektöre, topluma ve çalışanlarına faydalı olma hedefini yansıtan "Eker İyi Ki Var" söylemiyle gerçekleştiren Eker, fark yaratan bu stratejisinin etkileriyle saygın ödül organizasyonlarında da öne çıkıyor.

Kurulduğundan beri çalışanlarıyla uzun vadeli birlikteliğini sağlayacak şekilde; aidiyet, huzur, mutluluk, başarı, dürüstlük, güven, aile gibi değerler çerçevesinde bütünleşen Eker, bir çalışan markası olarak iş başvurularında da aynı özenli yaklaşımı sergiliyor. Eker, çalışanlarıyla birlikte çalışan adaylarına da önem veriyor.

Eker, insan kaynaklarının en önemli basamaklarından biri olan iş başvurularını değerlendirme sürecinde gösterdiği hassas yaklaşımıyla Türkiye'nin en prestijli ve köklü insan kaynakları ödüllerinden olan Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Eker, tüm ödül koşullarını yerine getirerek, Kariyet.net müşterisi 30 bini aşkın işveren arasından 2020 yılı için Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü'nü alan markalardan biri oldu.

İnsana Saygı Ödülleri, aday başvurularını en hızlı şekilde ve yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmalara veriliyor. Her yıl bir arada, yüzlerce işverenin katılımı ile gerçekleşen İnsana Saygı Ödülleri töreni ise bu yıl pandemi koşulları nedeniyle online olarak yapıldı. Törende Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’nü Eker Süt Ürünleri adına Eker İnsan Kaynakları Müdürü Elif Alkaya aldı.