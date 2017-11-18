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İzleyici rekoru kırıldı

Sinema sektöründe seyirci sayısı, yılın 46 haftasında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 58,6 milyona ulaştı.

İzleyici rekoru kırıldı

ANKARA(AA) - AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, sinema sektörü 2017'nin 46 haftasında, önceki yılların aynı dönemine göre seyirci sayısında yeni bir rekora imza attı.
Buna göre, sinema gişelerinde geçen senenin 46 haftasında 48 milyon 325 bin 641 bilet satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artışla sayı 58 milyon 680 bin 14'e ulaştı. Bu rakamla, geçen yılın toplam 58,2 milyon olan seyirci sayısının üzerine çıkılmış oldu.
Bilet satışlarından da bu yıl kasım ortalarına kadar 715 milyon 35 bin 657 lira hasılat elde edildi.
Türk sinemasının "altın yılı" olarak anılan ve 61,2 milyon seyirciyle rekor kırılan 2014'ün, sene sonu itibarıyla geçilmesi bekleniyor.
Sinemada "yerli" fırtınası esti
Bakanlığın verilerine göre, 2017'de en çok izlenen ilk 10 filmin 6'sı yerli filmlerden oluştu. Komedi filmleri, bu yıl da gişelerdeki ağırlığını korudu.
"Recep İvedik 5" 7 milyon 437 bin 50 izleyiciyle Türkiye'nin bugüne kadar en çok izlenen filmi oldu. "Çalgı Çengi İkimiz", "Olanlar Oldu", "Kolonya Cumhuriyeti" ve "Yol Arkadaşım" da ilk onda yer aldı.
"Ayla" gişeye damga vurdu
Kültür ve Turizm Bakanlığınca da desteklenen ve Kore Savaşı'na katılan Süleyman Astsubay ile Koreli Ayla'nın gerçek hikayesini anlatan, Türkiye'nin Oscar aday adayı "Ayla" filmi gösterimde olduğu üçüncü haftasında 2,3 milyon seyirci sayısını aşarak gişeye damgasını vurdu. "Ayla"nın, 2017'nin en çok izlenen ikinci filmi olması bekleniyor.
Muhabir: Burcu Çalık

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