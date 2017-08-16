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İzmir'e teknolojik ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü ziyaret etti. Bakan Özlü, kentteki temasları kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Mustafa Güden'den...

İzmir'e teknolojik ziyaret

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü ziyaret etti.
Bakan Özlü, kentteki temasları kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Mustafa Güden'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Enstitü yerleşkesinde bulunan Inno Campus'e geçen Özlü, burada girişim hızlandırıcı program tasarlayan yerli ve yabancı öğrencilerle sohbet etti.
Özlü, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Güdenİzmir Yüksek Teknoloji ÜniversitesiInno CampusBilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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