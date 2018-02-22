İzmir'e yeni proje

Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, ilk etabın 700 milyon lira değerinde olduğu ilk markalı konut projeleri LiViN'iZMiR'de dairelerin Mart 2019'da teslim edileceğini belirtti.

İzmir Karşıyaka'da düzenlenen LiViN'iZMiR tanıtım toplantısında konuşan Cengiz, bugüne kadar yaptıkları işlerdeki kalite anlayışını konut sektörüne de taşıdıklarını ifade etti.



Cengiz, 35 bin metrekare arsa üzerinde 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşacak LiViN'iZMiR'de ilk etapta 1+1 dairelerin 630 bin TL, 2+1 dairelerin 1 milyon 110 bin TL ve 3+1 dairelerin 1 milyon 400 bin TL'den başladığını söyledi.

6 etaptan oluşacak projenin 10 yıl içinde tamamlanacağını ve ilk etabın anahtar teslim tarihinin Mart 2019'da gerçekleştirileceğini kaydeden Cengiz, ilk markalı konut projeleri LiViN'iZMiR'de ilk etabın 700 milyon lira ekonomik değere sahip olduğunu anlattı.



Cengiz, insanlara güzel bir çevre içinde yaşama imkanı sunan, hem şehre saygılı ve yakışır hem de çevrede yaşayan insanların takdir edeceği yapılar üretmeyi görevleri olarak kabul ettiklerini vurgulayarak, gayrimenkul yatırımı yapmaya devam edeceklerini, şu an ise İzmir’de proje geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Cengiz, ilk etabın kaba inşaatını bitirdikleri LiViN'iZMiR projesinde, ticari üniteleri satmak yerine kiralamayı tercih ettiklerini dile getirdi.



- "4 bin yıllık Ege kültürü ile modern dünyanın ihtiyaçları harmanlandı"







Cengiz İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Mert Kurt da LiViN'iZMiR'in hem yaşamak hem de yatırım yapmak için cazip bir proje olduğunu belirterek, "Projemiz sunduğu geniş metrekarelerle genel olarak oturmak için gelenlerin ilgisini çekiyor. Ancak eşsiz bir yaşam imkanı sunan özellikleriyle cazip bir yatırım fırsatı da sunuyor." diye konuştu.



Uluslararası faaliyet gösteren 10 Design ile Epig Mimarlık'ın projeyi birlikte tasarladığını kaydeden Kurt, "Uluslararası yüksek standartlar projeye yansıtılırken, yerli mimarlık firması da İzmir’e özgü güzellikleri projeye ekledi. 4 bin yıllık Ege kültürü ile modern dünyanın ihtiyaçlarının harmanlandığı projede, konut mimarisine yeni bir soluk getirildi." değerlendirmesinde bulundu.



LiViN'iZMiR Proje Müdürü Hüseyin Koç ise proje için yeterliliklerini kanıtlamış lider firmalarla çalışıldığını belirterek, "LiViN'iZMiR, toplam 35 bin metrekare arsa üzerinde, 28 bin metrekare peyzaj alanına sahip bulunuyor. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve farklı dinlenme noktalarıyla oluşturulan bu yeşil alanlar, otoparkların tamamının yer altına alınmasıyla sağlandı. Malzeme seçiminde doğal ve dayanıklı ürünler kullanılmasına dikkat edildi." şeklinde konuştu.







- Daire bedelinin yüzde 80’ine kadar banka kredisi





Verilen bilgiye göre, 6 etaplı proje tamamlandığında toplam daire sayısı 2 bin ila 2 bin 500 arasında olacak.

1+1'den 5+2'ye kadar değişen konut tiplerinin yer aldığı projede, 31 kat olarak inşa edilen ve Körfez manzarasına hakim dikey yaşam sunan bir kule bloğu ve 3 ila 7 arasında değişen katlarda inşa edilen, ferah peyzaj manzarası bulunan yatay yaşam imkanı sunan 7 adet konut bloğu bulunuyor.



Konut sahibi olmak isteyenlere daire bedelinin yüzde 80'ine kadar banka kredisi kullandırılabilen LiViN'iZMiR bünyesinde, Caher Dudayey Bulvarı üzerinde tasarlanan LiViN'CADDE mağazaları yer alacak.



Projede daire büyükleri net 50 metrekareden başlarken, aidatların metrekare birim fiyatının 3-3,5 TL olması düşünülüyor.



Kiralama için kurumsal perakendecilerden yoğun talep gören LiViN'CADDE'de ideal alışveriş karması sunmak üzere hazırlık çalışmaları devam ediyor. LiViN'CADDE'nin hem bölge için yeni bir cazibe merkezi hem de Mavişehir'de yaşayanlar için keyifli bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.



Projede LiViN'iZMiR markasının iyilik, estetik, düşünce, üretkenlik ve beraberlik olarak sıralanan 5 temel değerini yansıtacak Değerli Yaşam Merkezi de yer alacak.



LiViN'iZMiR sakinlerini gün boyu birlikte olmaya teşvik eden, proje değerlerini gündelik yaşama taşıyan bu sosyal alan, modern amfisiyle buluşma ve kişisel gelişim etkinliklerine ev sahipliği yapacak.



Gençler büyük bir ortak masada birlikte çalışabilme, "Düşünce Köşesi"nde yaratıcı fikirlerini görselleştirme imkanına kavuşacak. "İyilik Odası" olarak adlandırdığımız bölümde sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunacak. LiViN'iZMiR sakinleri yaptıkları yardımların nasıl değer bulduğunu sergi alanında görebilecek.İZMİR (AA) -