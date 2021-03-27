İzmir'in lideri yaptı

Fiat Bayisi Poyraz Otomotiv, müşteri odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarının karşılığında Fiat’ı, İzmir’in en çok tercih edilen otomobil markası haline getirdi.

2020 yılında 137 bin 324 adetlik satış ile Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olan Fiat, 54 ilde olduğu gibi İzmir’de de en çok tercih edilen marka olmayı başardı. 2015 yılından beri Türkye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea ise ülke genelinde 66 ilde lider oldu.

Poyraz Otomotiv Satış Müdürü Bora Boralı, Fiat’ın Türkiye genelinde aynı dönemde yüzde 18 oranında pazar payına ulaştığını belirterek, “Fiat’ın İzmir’de de 7 bin 824 adet satış ve yüzde 18,1’lik pazar payı ile en çok tercih edilen marka olmasında Poyraz Otomotiv olarak büyük katkımız olmasından dolayı gururluyuz” dedi.

Türkiye’nin de İzmir’in de lideri

Fiat’ın konfora, güvenliğe, teknolojiye ve tasarıma herkes ulaşabilsin diye çalıştığını ve 2020 yılında gerçekleştirdiği 137 bin 324 adetlik satış ile Türkiye otomotiv pazarının lideri olduğunu söyleyen Boralı, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve Trafik Tescil Kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat, il bazında da başarısını sürdürdü ve 2020 yılında Türkiye genelinde yüzde 18 pazar payı ile otomobil+hafif ticari araç toplamında 54 ilde birden en fazla tercih edilen marka oldu. İzmir de bu illerden biri ve Poyraz Otomotiv olarak bu başarıdaki katkımızdan dolayı hem mutlu hem de gururluyuz” diye konuştu.

Kalite odaklı hizmetin adresi Poyraz

İlk kez 2015 Ekim ayında yollarla buluşan; Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda geliştirilen Fiat Egea’nın da zirvedeki yerini koruduğunu söyleyen Boralı, “Sunduğu fiyat / fayda dengesiyle oldukça iddialı bir otomobil olan Egea da aralarında İzmir’in de olduğu 66 ilde en çok tercih edilen otomobil oldu. Bu da çok önemli bir başarı” dedi.

Marka ile bayilerin uyumunun da bu başarının arkasındaki etmenlerden biri olduğuna dikkat çeken Boralı, “Poyraz Otomotiv olarak markalarımızı tüketici ile buluştururken azami özenin, müşteri odaklı hizmet kalitemizin fark yarattığını düşünüyorum. Müşterinin beklentisini araç bazında en çok karşılayan Fiat markamızı, o müşteriye sunma aşamasında gösterdiğimiz gayret ve çabanın bu şekilde karşılığını alıyor olmaktan mutluyuz. Bu başarı tüm çalışanlarımızın” diye konuştu.