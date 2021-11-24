Kadifenin dönüşü

Kiğılı, sonbahar/kış koleksiyonunda soğuk havaların vazgeçilmezleri arasında yer alan kadife pantolonlarla geçmişten bugüne eskimeyen bir modayı sunuyor. Farklı zevklere hitap eden birçok ürünle kombin imkânı sunarak şık bir görünüme kavuşturan kadife pantolonlar, yumuşak kumaş yapısı sayesinde yüksek konfor arayan her yaştan kullanıcısının öncelikli tercihi oluyor. Her tarza hitap eden zengin renk seçeneğine yer veren kadife pantolonlar, Kiğılı mağazalarında ve kigili.com adresinde kullanıcılarıyla buluşuyor.

83 yıldır erkek giyim modasının öncülerinden olan Kiğılı, sonbahar/kış koleksiyonunda yer alan kadife pantolonlarını erkeklerin beğenisine sunuyor. Yumuşak dokusuyla gün boyu konfor sağlarken soğuk havalara karşı da sıcak bir çözüm sunan kadife pantolonlar, farklı zevklere hitap eden zengin renk seçeneğiyle de gömlek, ceket ve ayakkabılarla kolayca kombin yapma imkânı sağlıyor.

Soğuk havalara kadife pantolonlarla kalıcı çözüm

Kumaş yapısı sayesinde hareket imkânını sınırlamadan her ihtiyaca yönelik kullanımda konfor sunan kadife pantolonlar, soğuk havalara karşı da dayanıklı yapısıyla koruma sağlıyor. Kaliteli, esnek ve yumuşak kumaşlardan üretilen kadife pantolonlar, solmadan ve deforme olmadan uzun süre kullanım imkânı sunuyor. Yüzde 98 pamuk ve yüzde 2 EA içeriği bulunduran yandan cepli chino kadife pantolon modeli, reaktif boyalı yapısıyla da öne çıkıyor. Şıklığıyla dikkat çekmek isteyenler için yumuşak tuşeli, ince fitilli ve yandan cepli özelliklere sahip kadife pantolonlar erkek giyim koleksiyonunun en işlevsel ürünlerinin başında geliyor.

Kiğılı lazer yazılı polyester düğmeleri ile slim ve Relax fit modellere sahip kadife pantolonlar, hem spor hem casual kombinler yaratma imkânı veriyor. Bunun yanı sıra koyu lacivert, açık kahve, koyu kahve, orta bej, orta haki ve koyu antrasitten oluşan renk yelpazesiyle de kış mevsiminin soğuk havasını dağıtıyor.

Ücretsiz kargo hizmeti

Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler kigili.com adresinden de satışa sunuluyor. Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler “Akllı Alışveriş” uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor. kigili.com adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor, kargo ücreti de alınmıyor.