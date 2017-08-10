Kadın girişimciye tam destek

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) kadın girişimcileri desteklemek amaçlı 55 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

QNB Finansbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Bankamız, bugün EBRD ile kadın girişimcileri desteklemek amaçlı ikinci kredisini imzalamıştır. 55 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli olan söz konusu finansman Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.