Kadına finansal destek

İSTANBUL (AA) - DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, "Kadın girişimcilerin işlerini kurma ve büyütme aşamalarında ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre yenilikçi hizmetleri ile Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ'lere her türlü desteği vermeyi öncelikleri arasında gören banka, kadın girişimciler için de önemli avantajlar sunuyor.

Açıklamada DenizBank'ın kadın girişimcilere özel sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, kadın girişimcilerin işlerini kurma ve büyütme aşamalarında ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Özel faiz oranları ile kredi ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözümler sunduklarını bildiren Kulaksız, şunları kaydetti:

"80 bin TL'ye kadar krediden faydalanmak için 'GIRISIMCI' boşluk 'TCKN' yazıp 3280'e SMS göndererek hızlıca başvuruda bulunabilirler. Kredi başvurusunun sistemimize ulaşmasının ardından en geç 5 dakika içerisinde başvuru sonucu SMS ile bildiriliyor. Kadın girişimcilerin bankacılık işlemlerinden tasarruf etmeleri için en çok ihtiyaç duydukları işlemlerinden oluşan 'Kadın Girişimci Tarifesi'ni sunduk.

Tarifemiz tüm DenizBank şubeleri, 444 0 804 KOBİ İletişim Merkezi ya da İnternet Bankacılığı'nda yer alan 'Başvurular – Avantaj Paketleri' sekmesinden satın alınabilir. Kadın girişimcilerin birikimlerinin TL, dolar, avro ve altın fark etmeksizin çoğalması için mevduatlarına özel faiz oranları sunuyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve fırsatlardan yararlanmak için tüm kadın girişimcilerimizi DenizBank şubelerimize bekliyoruz."